'Uomini e Donne' approda in prima serata? Scontro diretto con Milly Carlucci

La stagione 2024/2025 di ‘Uomini e Donne’ sta giungendo alla fine e, come tradizione vuole, l’ultimo appuntamento del dating show sarà dedicato al trono classico. Ma spunta un’ipotesi (quasi) inedita per il programma: e se la scelta del tronista Gianmarco andasse in onda in prima serata?

Il trono di Gianmarco Steri

L’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’ è prevista per venerdì 30 maggio e sembra che per la scelta di Gianmarco Steri (già programmata per la puntata di quel giorno) la redazione abbia pensato a un appuntamento unico e speciale da mandare in onda alle 21:00 su Canale 5.

Non è un caso, in effetti, che l’ipotesi di spostare il programma dalla fascia pomeridiana a quella serale riguardi proprio questo giovane romano. Ex corteggiatore (è stato la mancata scelta di Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno), poi tronista, Steri è stato tra i personaggi più amati del programma negli ultimi anni. Il suo percorso, che lo ha condotto insieme a Cristina e Nadia fino alla scelta, è stato molto amato e seguito dal pubblico e ha riacceso l’interesse sul trono classico in un’epoca in cui era stato surclassato da quello over.

Qualche precedente celebre

La puntata serale non è una totale novità. Già nel 2019 Maria De Filippi aveva spostato alcune delle scelte dei tronisti nella prima serata di Canale 5. Lorenzo Ricciardi, Andrea Zelletta e Teresa Langella, ad esempio, avevano usufruito dell’inedita formula della villa. I tronisti avevano trascorso un intero weekend con le rispettive corteggiatrici e i rispettivi corteggiatori all’interno di una villa piena di telecamere prima di decidere con chi uscire definitivamente dal programma.

La formula serale, tra le altre cose, sembra aver portato fortuna al trono: Lorenzo Ricciardi ha sposato Claudia Dionigi e la coppia è in attesa del loro secondo figlio; Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono genitori di Ginevra e Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono diventati moglie e marito nel 2024. Che sia di buon auspicio per Gianmarco?

Lo scontro con Milly Carlucci

Se davvero l’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’ dovesse andare in onda in prima serata venerdì 30 marzo, il dating show vivrà uno scontro diretto con ‘Sognando…Ballando con le stelle’, spin-off di ‘Ballando con le stelle’.

Il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci fino a questo momento non ha brillato in termini di ascolti, gravitando attorno al 14% di share. C’è da specificare che lo show, settimana dopo settimana, è sempre andato in onda in concomitanza ad eventi sportivi importanti: la partita di Sinner contro Tommy Paul, gli anticipi di serie A e il match che ha portato il Napoli a vincere lo scudetto.

Questa scelta di spostare ‘Uomini e Donne’ in prima serata potrebbe, alla luce di questi dati, essere una precisa mossa di Mediaset per cercare di affossare ulteriormente il nuovo programma di Rai 1.