Un’umanità senza limiti. Il vento di Bertoli soffia ancora nei cuori

Per Pierangelo Bertoli vivere ’A muso duro’ significava soprattutto essere pienamente se stesso: "Anche al di là della sua disabilità (già da piccolo fu colpito da una grave forma di poliomielite che lo costrinse su una sedia a rotelle, ndr), lui voleva sempre essere libero di dire ciò che pensava e mantenere un’indipendenza di pensiero, di espressione e di idee. E certo anche per questo lui continua a parlarci", dice Alberto Bertoli, figlio del cantautore di Sassuolo (Modena).

A 21 anni dalla scomparsa, la sua figura deve continuare a essere uno sprone e un’ispirazione per molti, e con questo spirito è nato dieci anni fa il premio Pierangelo Bertoli (con la direzione artistica del figlio e di Riccardo Benini) che vedrà le giornate clou sabato 4 e domenica 5 novembre al teatro Storchi di Modena.

Durante la prima serata Neri Marcoré e Alberto Bertoli saranno protagonisti di duetti speciali nell’inedito spettacolo ’Le canzoni di Pierangelo’ e si esibiranno otto nuovi cantautori (selezionati fra 350 candidati) per l’assegnazione del premio Bertoli e di vari riconoscimenti, fra cui una targa intitolata a Michele Merlo, il giovane artista di ’Amici’ scomparso prematuramente.

Domenica sera, poi, saranno alla ribalta alcuni big della musica italiana, celebrati nel nome di alcuni indimenticabili brani del cantautore: a Fulminacci andrà il premio ’Italia d’oro’, a Mario Venuti il premio ’A muso duro’, a Noemi il premio ’Per dirti t’amo’ e a Manuel Agnelli il premio Pierangelo Bertoli "per aver contribuito in modo significativo a ridefinire il suono e la cultura della musica contemporanea nel nostro Paese".

"A mio padre non piaceva essere mitizzato, voleva essere considerato semplicemente una persona – prosegue Alberto Bertoli –. Ma certamente era una persona fuori dal comune, anche e soprattutto come esempio di forza e di riscatto contro le difficoltà della vita". Alberto ricorda le sue giornate speciali in famiglia, "con una normalità diversa da quella di tutti gli altri – racconta –. Per me e per i miei fratelli era normale salire sulla carrozzina del papà e andare in giro per casa facendo le impennate, allo stesso modo in cui i nostri amici andavano a fare una passeggiata con i loro genitori oppure a tirare due calci a un pallone con i loro papà".

Certamente Pierangelo Bertoli ha visto lontano e alcuni suoi brani, come ’Eppure soffia’ con il suo afflato ecologico, sono sempre di enorme attualità, quasi profetici. "Era un appassionato di fantascienza e un lettore accanito di Isaac Asimov: credo che se fosse ancora con noi oggi sarebbe molto interessato alle novità tecnologiche che hanno agevolato la mobilità e ridotto le distanze – osserva Alberto –. Ma sarebbe deluso da molti aspetti della società, dall’individualismo e dall’edonismo. Lui sperava in un mondo con meno barriere e un po’ più dolce: non so se oggi riuscirebbe a vederlo".