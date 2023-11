Uno spirito green e colori accesi. Reef conquista l’Adi

Reef di Connubia, brand di design contemporaneo e innovativo del gruppo Orbital Design Collective, è stata selezionata per ADI Design Index 2023. La poltrona Reef disegnata da Michele Menescardi è una seduta in colori accesi e dallo spirito leggero che rispecchia con coerenza il Dna green del brand. Ogni elemento è stato studiato in un’ottica ecosostenibile e circolare, dalla struttura interna, costituita da legnami provenienti da foreste certificate FSC® all’imbottitura, derivata da poliuretano espanso riciclato da materassi dismessi insieme a scarti di produzione delle filiere dell’arredamento e dell’industria tessile. Anche il rivestimento si contraddistingue per un tessuto inedito e sostenibile: Oceanic, ricavato dal recupero di oltre cento bottiglie di plastica recuperate da spiagge e mari. Un prodotto di design che racconta una storia consapevole del nostro tempo .

L’inserimento nell’ADI Design Index porta Reef nella rosa dei candidati al Compasso d’Oro ADI 2024, la più prestigiosa onorificenza della qualità produttiva e progettuale di beni, servizi, processi e sistemi del design italiano. La presentazione della selezione, per questo importante riconoscimento, è avvenuta lunedì 6 novembre a Milano, durante l’inaugurazione della mostra dell’ADI Design Index 2023 all’ADI Design Museum a cura dell’Osservatorio Permanente del Design. "È un onore essere stati selezionati nell’ADI Design Index. Un risultato significativo perché è la conferma del valore di ’vera sostenibilità’ che attraverso i nostri prodotti promuoviamo con il nostro giovane brand" ha detto il product director Massimo Cian.