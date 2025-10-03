Universo Tosca Blu: "Cuore in famiglia e sguardo sul mondo"

Palazzo Serbelloni, Milano. Non è un luogo neutrale, è un’affermazione estetica. Aprire qui uno showroom, tra stucchi e affreschi che raccontano di un passato aristocratico, significa collocarsi in quella fragile e preziosa linea di confine tra radici e ambizione. Tosca Blu, marchio italiano di borse, calzature e accessori del Gruppo Minoronzoni, ha chiuso il 2024 con 12 milioni di euro di fatturato, consolidando la presenza internazionale - il 40% all’estero - e spingendo sul digitale, cresciuto del 75% in un solo anno.

Una traiettoria che conferma come il segmento ’premium accessibile’ sia uno dei più vitali: alternativa a un lusso estremo che arranca sotto l’inflazione e al fast fashion che si consuma nella sua stessa velocità. Eppure, dietro i numeri e le strategie, c’è un racconto umano. A febbraio scorso è venuto a mancare Giacomo Ronzoni, il fondatore, e con lui una parte della memoria più intima del brand. Oggi Tosca Blu vive anche di quella malinconia sottile che accompagna le eredità vere: il coraggio di tre donne – l’ex moglie Raffaella Condursi, le figlie Virginia e Maria Sole – capaci di raccogliere il testimone e trasformarlo in futuro. In questo scenario, Maria Sole Ronzoni, amministratrice delegata, ha il compito di unire la concretezza dei bilanci all’inventiva di campagne che parlano di Amazzoni moderne. Un racconto che continua nel segno della famiglia e dell’identità.

Ritrovarsi Ceo dell’azienda di famiglia a 27 anni. Un trauma o una sfida? "Ho vissuto e studiato marketing per dieci anni a Los Angeles. Sono tornata l’anno scorso, poiché la malattia di papà – è triste dirlo – ci ha imposto una scadenza. Quindi ci siamo divise il lavoro: io amministratrice delegata, mia madre e mia sorella più rivolte alla creatività".

Il 60% del fatturato è in Italia, il 40% all’estero. Non teme che la dipendenza dal mercato domestico sia troppo forte? "Dopo anni un po’ complessi, in cui i mercati principali sono stati la Russia e l’Est Europa, anche in onore di mio padre vogliamo estendere il marchio a un pubblico più giovane, rimanendo però in una fascia di prezzo ’possibile’".

In un mercato polarizzato tra lusso e fast fashion, cosa significa ’premium accessibile’? "Le collezioni sono in pelle, e prodotte in Italia – a Bergamo c’è il nostro quartier generale -, sia nella nostra filiale in Romania e in alcuni stabilimenti in Cina e in India. Ci stiamo indirizzando a una qualità più alta, per ripristinare il vero Made in Italy e conservare un posizionamento di mercato per una prodotto che come prezzo, per una borsa va al consumatore finale dai 250 ai 400 euro al massimo. E questo vale anche per altri prodotti, come per esempio le nostre sneakers-gioiello".

Quanto pesa l’e-commerce per un marchio che rivendica un’anima profondamente legata alla tradizione manifatturiera? "Abbiamo intrapreso un percorso con un partner, Filo Blu, che ci ha portato a una crescita molto più grande di quello che ci aspettavamo. Le persone ormai comprano sempre più online, soprattutto all’estero. Quest’aumento esponenziale ci ha colto di sorpresa. Ma io un po’ me l’aspettavo".

Perché suo padre ha voluto chiamare così la vostra azienda? "Lui e mia madre amavano i colori: mia sorella maggiore, nata nel ’97, si chiama Virginia Tosca Blu, e il marchio è nato un anno dopo di lei. Del resto, il mio nome per esteso è Maria Sole Blanca".

Parliamo di sostenibilità. Quanto è reale l’impegno e quanto invece è una necessità di comunicazione per non restare indietro? "Siamo di fronte a una generazione che da un lato non ha gli stessi valori culturali e artigianali di un tempo, dall’altro però è sensibile verso tematiche come l’impatto ambientale. Mi sento molto responsabile verso i clienti, perché la Terra deve essere sano e perché lo sia, si deve proteggerla. Ora usiamo materie sempre più eco-compatibili e ci stiamo attrezzando per la totale tracciabilità dei prodotti. Abbiamo assunto una persona che si occuperà solo ed esclusivamente di questo".