Un’infanzia unica e interminabile. Mozart, vita complicata di un genio

A sei anni il debutto alla corte imperiale di Vienna. A sette, la prima trionfale tournée: un triennio di trasferte e concerti in Germania, Francia, Inghilterra, Olanda, Belgio e Svizzera. A tredici, il primo dei tre viaggi in Italia. "L’interminabile infanzia" di Wolfgang Amadeus Mozart è quella di una star settecentesca che mangia in locanda e viaggia in carrozza illuminando con il suo prodigioso talento inesplorate frontiere creative.

Il padre Leopold, maestro di cappella dell’arcivescovo di Salisburgo, non può far altro che donare al mondo (e a se stesso) quelle capacità inaudite. Ma le abilità di Wolfgang Amadeus crescono più velocemente del corpo, la musica surclassa la biologia.

Ne scaturisce un’esistenza capovolta in cui il più precoce e ammirato compositore europeo compie la sua inarrestabile ascesa, mentre il bambino, il ragazzo e poi l’uomo rinunciano a spensieratezza, amicizie, amore. E persino alla salute, fino alla morte prematura che a 35 anni chiude il sipario. Due mesi prima, Wolfgang Amadeus scrive: "Sono in procinto di spirare (...) prima di aver goduto del mio talento (...) ma non si può cambiare il proprio destino".

Edgarda Ferri, da elegante cronista, sorveglia le intime aspirazioni del protagonista restituendo con empatia il rapporto claustrofobico col padre-agente – sospeso tra fedeltà filiale e insopprimibile voglia di libertà.

Dalle pagine di questa biografia mai ’pettinata’, emerge soprattutto la vita vera del Settecento europeo, dove anche un primattore assoluto è ostaggio di capricci nobiliari, ristrettezze economiche e agguati alla salute, incluse le cicatrici del vaiolo nascoste in scena dal trucco. E quanto fango solcato in carrozza, quanto freddo nei palazzi, quanta nostalgia di casa tra un concerto e una sinfonia. Felicità e sofferenza si intrecciano. Ma poi puntualmente la grandezza di Mozart risuona. Con le sue note consegnate all’eternità.