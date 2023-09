Un’incredibile energia. Milano è Fashion

Sempre più fitto il calendario non ufficiale della Fashion Week milanese per la moda donna dell’estate 2024 che si apre in maniera ufficiale il 20 settembre prossimo per terminare con una giornata interamente dedicata alle sfilate on line il 25 settembre. Ogni anno i marchi che scelgono di presentare nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione da Camera Nazionale della Moda Italiana sono sempre di più e sempre più importanti come pure gli eventi. Ma anche stavolta i soli cinque giorni per i defilè e tutto quanto ruota intorno sono davvero ’stretti’ tra le manifestazioni di Londra e quelle di Parigi che iniziano il 26 settembre con Schiaparelli e Dior. Insomma Milano avrebbe bisogno di almeno un giorno in più di calendario ufficiale. E poi ci sono gli imprevisti sempre in agguato. È successo con l’arrivo di Benetton – adesso disegnato da Andrea Incontri – che ha costretto il brand Calcaterra a spostarsi di un giorno, dal 21 al 22 settembre.

Ecco allora che i giorni 18 e 19 diventano strategici per mostrarsi al mondo. Lo fa il Gruppo Calzedonia di cui è proprietario e presidente Sandro Veronesi che martedì 19 promuove l’evento Calzedomania al Mico di via Gattamelata: un casting per scegliere una ragazza testimonial delle sue calze. Anche Lavinia Biagiotti Cigna sceglie ancora una volta di star fuori dal coro e lunedì 18 sfila a Milano la sua linea Laura Biagiotti al Piccolo Teatro Studio Melato in via Rivoli. Sempre lunedì prossimo il Gruppo Carpisa lancia la it bag Cerasella, al ristorante Sophia Loren, nel segno di quel calore napoletano che racconta la storia e l’energia del gruppo che vanta anche il successo di Yamamay.

A Palazzo Isibardi sfilata di Martino Midali, anche lui il 18. Gianni Chiarini Firenze, di cui è presidente e direttore creativo Gianni Chiarini che ha ceduto nel 2017 l’azienda al fondo 21 Investimenti di Alessandro Benetton (che ha archiviato il 2022 con un fatturato di 27 milioni di euro) e ha grandi obiettivi di sviluppo, lancia per le collezioni femminili una testimonial perfetta come Carolina Crescentini che indossa in campagna la Dua Bag, sviluppata in tre misure.

Grande mobilitazione per il Gruppo Max Mara e tutti i suoi marchi: a parte le sfilate di Max Mara il 21 e di Sportmax il 22 settembre, ecco gli appuntamenti di Weekend Max Mara con la collezione ’Phantasie’ mercoledì prossimo con Arthur Arbesser, lo stilista di Vienna che l’ha creata ispirandosi alla sua città e alle suggestioni del balletto. Poi anche Max & Co. per ’Souvenir of life’, ideato con Sofia Sanchez de Betak che è la designer del marchio Chufy, dedicata all’amore per il viaggio e la voglia di avventura, sempre in scena il 20 prossimo.

Si celebrano anche anniversari come Anteprima che festeggia 30 anni di moda con la direttrice creativa Izumi Ogino durante lo show del 21 settembre a Palazzo Clerici; e Moschino che celebra 40 anni di successo e di ironia nel vestire le donne con una collezione disegnata da 4 famose stylist in passerella gioved’ 21. L’evento sarà un tributo al grande Franco Moschino, fondatore del brand e indimenticato creativo: a lavorare in suo ricordo saranno Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Lui per la collezione donna dell’estate 2024, con ognuna di loro impegnata a realizzare dieci look ispirati al lavoro di Franco Moschino.