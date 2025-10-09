"Un’idea esagerata e viva di libertà". L’anarchismo indaga sul suo futuro

"Conquistare quanto più si può di libertà e di benessere per tutti": Errico Malatesta, l’anarchico più famoso d’Italia, chiudeva così, nel 1919, un testo politico – Il nostro programma – che indicava una lotta di lungo corso, volta a realizzare una rivoluzione sociale, una trasformazione profonda dei modi di vivere e di organizzarsi, l’opposto della “classica” presa del potere. È il progetto dell’anarchismo e vive ancora nel presente, o così almeno pensano gli organizzatori dell’importante convegno storico organizzato a Carrara per sabato e domenica (al Teatro degli Animosi) per gli ottant’anni della Fai, Federazione anarchica italiana. Già il titolo, “Anarchismo, una storia globale e italiana (1945-2025)”, evoca l’esistenza di un filo rosso (-nero) ininterrotto, e le quattro sessioni tematiche aggiungono complessità all’esplorazione di un fenomeno politico – l’anarchismo, appunto – che si è spesso portati a liquidare come un’anticaglia. Nelle quattro sessioni storici e studiosi parleranno degli anarchici nell’Italia repubblicana, delle geografie transnazionali dell’anarchismo italiano, dei nuovi movimenti, del sindacato nei conflitti sociali dell’oggi. Lo storico Giorgio Sacchetti, già direttore, fra le altre cose, della Rivista storica dell’anarchismo, è il coordinatore scientifico del convegno, che prevede una ventina di relazioni.

Professor Sacchetti, nella percezione comune l’anarchismo italiano è stato un fenomeno di fine ’800 e del primo ’900, quasi una reliquia. Perché? "La percezione probabilmente è quella che dice lei e si può anche indicare un momento di svolta negli anni seguenti la Grande guerra, intorno al 1921, la fase dell’occupazione delle fabbriche e dello scontro con lo squadrismo fascista. In quel momento, lo confermano gli ultimi studi, l’anarchismo è una parte importante del movimento operaio, ma subisce una sconfitta manu militari ad opera del fascismo. Ma la storia non finisce lì, ci saranno ancora la guerra di Spagna, con tanti anarchici italiani coinvolti, e la resistenza, con una presenza libertaria non solo nella zona di Carrara, ma anche altrove nelle formazioni Garibaldi, Matteotti e di Giustizia e libertà. Però è vero, la percezione è che l’anarchismo sia finito con la Grande guerra: credo che sia un po’ un luogo comune, e un po’ una conseguenza del dominio di una storiografia di matrice comunista. Penso che la guerra di Spagna sia stato il vero momento cruciale".

In che senso? "Nel senso che gli anarchici sono sconfitti dai franchisti ma anche all’interno dello schieramento antifascista, nello scontro con gli stalinisti: da quel momento diventa centrale la questione dell’antitotalitarismo".

Dopo il ‘45 gli anarchici sembrano uscire di scena, ma proprio da lì parte il vostro convegno. Che ne è stato dell’anarchismo? "Diciamo che fino al ‘48 c’è una forte affluenza nell’anarchismo di giovani nati negli anni Venti, poi il partito comunista togliattiano assorbe e metabolizza tutte le culture sovversive prefasciste. Ma evidentemente l’anarchismo non era pronto ad affrontare la nuova situazione che si era creata, con l’avvento della democrazia e la fine della monarchia, contro la quale gli anarchici, con i repubblicani, avevano condotto una lotta epica. C’è un punto di rottura anche sul tema dell’astensionismo: una parte degli anarchici mantiene questa posizione, altri ritengono che sia giusto votare per la repubblica al referendum istituzionale".

Quanto ha pesato, in questa fase di passaggio, avere perso nel 1937, ucciso da sicari stalinisti a Barcellona, un dirigente e intellettuale “riformatore” come Camillo Berneri? "Berneri è stato fra i primi a porsi il problema delle alleanze dicendo che andavano fatte in una prospettiva rivoluzionaria ma mettendo in campo la questione dell’antitotalitarismo. In Spagna, la sezione italiana nella colonna “Ascaso” riflette questa posizione, nell’alleanza con liberalsocialisti, azionisti, repubblicani di sinistra. Una posizione che sarà ripresa, nell’Italia occupata dopo il ‘43, dall’edizione clandestina di Umanità Nova, con un programma provvisorio che mette in risalto i temi di Berneri, dall’autonomia del movimento operaio al federalismo. Ma sono elementi che poi finiranno in secondo piano".

Che cos’è l’anarchismo del XXI secolo? "Ci sarà su questo una relazione di Salvo Vaccaro, dell’Università di Palermo, ma possiamo dire che le nuove frontiere dell’anarchismo sono legate alla sua natura di movimento di lungo periodo. L’anarchismo è un filone coerente, fatto però anche di contaminazioni, che può essere fatto partire dalla sinistra risorgimentale, passando per il sindacalismo rivoluzionario, l’infatuazione per il primo bolscevismo, per poi proseguire dopo il ’45 nella sinistra radicale, poi nel ‘68, quando ci sono pratiche anarchiche anche senza gli anarchici, come ha osservato lo storico Jean Maitron. Oggi l’anarchismo è anche in nuovi movimenti come l’anarcafemminismo, l’antispecismo, l’ecologismo: anche qui c’è una continuità con la tradizione libertaria, se pensiamo a Élysée Reclus, geografo anarchico dell’800, che è stato un anticipatore dell’ecologismo politico".

Professore, l’anarchia ha un futuro? "Gli storici di solito non predicono nulla. A livello personale, però, posso dire che l’anarchismo ha una sua longevità, una coerenza interna che mi fa pensare che questa idea esagerata di libertà, come qualcuno ha definito l’anarchia, coniugata con la solidarietà, un futuro ce l’ha".