Unghie blu, il significato della Blue Nail Theory che impazza su TikTok

Tra le tendenze che, negli ultimi tempi, hanno attirato molta attenzione su TikTok c'è la Blue Nail Theory. Secondo i suoi sostenitori, le donne impegnate in una relazione seria tenderebbero a scegliere inconsapevolmente questa sfumatura. Non solo: pare che il blu sia il colore preferito anche da molti uomini, come rivelano diversi video virali in cui vari fidanzati e mariti dichiarano di apprezzare particolarmente questa scelta per le unghie delle loro compagne.

Cinquanta sfumature di blu

Secondo Leatrice Eiseman, direttrice del Pantone Color Institute, il blu è universalmente apprezzato da uomini e donne perché associato a ricordi positivi, come un cielo limpido o una giornata al mare. Le tonalità più richieste, anche per i prossimi mesi, spazieranno dal delicato azzurro polvere, perfetto per un'eleganza discreta, al vibrante blu cobalto, ideale per chi ama osare. Non mancheranno la raffinatezza del blu lavanda e del blu notte, ma anche la grinta del blu neon, pensato per chi vuole una manicure che non passi inosservata. Saranno rilanciate anche le Blueberry Milk Nail, caratterizzate da uno smalto azzurro pastello lattiginoso e soft, sfoggiate da celebrity come Sofia Richie, Zendaya e Dua Lipa.

Il precedente

La teoria delle unghie blu assomiglia alla precedente Red Nail Theory. Nella scorsa stagione, grazie ai contenuti, diventati virali, di Robyn DelMonte, esperta di relazioni pubbliche nota in Rete come @girlbosstown, lo smalto rosso è passato dall'essere considerato un po' rétro a un forte simbolo di seduzione. Da quel momento, una serie di teorie affini ha preso piede, giocando sul significato dei colori delle unghie.

Trucco da abbinare

Per un look elegante e raffinato, adatto a sfumature come l'azzurro polvere, il blu lavanda o il Blueberry Milk, si potrebbe optare per un incarnato luminoso con un fondotinta leggero e un tocco di blush nei toni pesca o rosa tenue. Gli occhi si possono esaltare con ombretti nude, taupe o champagne, accompagnati da una linea sottile di eyeliner marrone o nero. Per completare il trucco, basta un tocco di gloss trasparente o rosato. Per chi preferisce un look fresco e minimal, ideale per tonalità di smalto blu pastello o celeste chiaro, la scelta migliore è un make-up dall'effetto naturale e luminoso. Gli occhi possono essere valorizzati con un mascara allungante e una leggera sfumatura di ombretto color crema, avorio o rosa chiaro. Sulle labbra è sufficiente passare un balsamo colorato o un rossetto nude gloss, in aggiunta a un po' di illuminante sugli zigomi. Per un aspetto intenso e sofisticato, perfetto per smalti blu notte, cobalto o denim, è preferibile optare per una pelle dal finish opaco, scolpita con un contouring leggero. Lo smoky eye nei toni del grigio, blu o marrone scuro crea profondità e intensità nello sguardo. Le labbra possono essere lasciate neutre, con un rossetto nude freddo per bilanciare il look, oppure messe in evidenza con un rosso borgogna intenso per un contrasto deciso e audace.