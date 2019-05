© Riproduzione riservata

A partire da venerdì 3 maggio Netflix pubblica in streaming la prima stagione della serie TV 'Undercover', storia di poliziotti infiltrati nell'organizzazione criminale di un boss della droga. Si tratta di un prodotto realizzato con capitali di Belgio e Paesi Bassi e che promette uno sguardo originale su un tema già affrontato molte volte, su piccolo come su grande schermo.La storia ruota attorno al tentativo di incastrare uno dei maggiori produttori di ecstasy al mondo (interpretato da Frank Lammers): un uomo ricchissimo e potente che, nonostante la fortuna economica a sua disposizione, ama trascorrere molto tempo nel modesto chalet di un campeggio che si trova sul confine tra Belgio e Paesi Bassi.Le forze di polizia dei due Paesi decidono di unire le forze allo scopo di infiltrarsi nell'organizzazione criminale: per svolgere la missione vengono scelti i migliori agenti a disposizione, cioè il belga Bob (Tom Waes) e la olandese Kim (Anna Drijver).I nomi sono praticamente sconosicuti, qui da noi, ma è giusto segnalarli: lo sceneggiatore e showrunner si chiama Nico Moolenaar ('Vermist') e i due registi che si spartiscono i vari episodi sono Eshref Reybrouck ('Cordon') e Frank Devos ('Chaussée D'amour').'Undercover' è uscito in Belgio a febbraio del 2019 e dunque sappiamo che il pubblico l'ha molto gradito e che la critica si è detta mediamente soddisfatta: la serie TV non rivoluziona il genere del crime/drama, ma riesce comunque ad avere una sua ragion d'essere, nonostante il panorama delle storie di poliziotti e criminali sia decisamente saturo e a fortissimo rischio di ripetersi.La prima stagione di 'Undercover' è composta da dieci episodi che durano fra i 46 e i 54 minuti l'uno e che Netflix considera adatti a persone che abbiano compiuto quattordici anni. Gli abbonati con i giusti requisiti d'età possono trovare l'intera serie TV nel catalogo in streaming a partire dal 3 maggio.