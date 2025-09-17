Una vela per la Giornata del Contemporaneo

Per il ventunesimo anno consecutivo, i 26 musei associati ad Amaci, insieme a circa mille realtà pubbliche e private in tutta Italia, apriranno gratuitamente le loro porte al pubblico, con una programmazione speciale di mostre, eventi, laboratori e iniziative, in presenza e online, pensate per avvicinare l’arte contemporanea a un pubblico sempre più ampio e trasversale. Sabato 4 ottobre si celebra infatti la ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione annuale promossa da Amaci.

Il tema conduttore di questa nuova edizione è quello della formazione, intesa come processo ampio e plurale che attraversa educazione, ricerca, scambio di esperienze e saperi. E, come da tradizione, anche quest’anno è stata affidata a un artista la realizzazione dell’immagine guida della manifestazione: dopo Michelangelo Pistoletto o Maurizio Cattelan o Emilio Isgrò, quest’anno sarà protagonista l’Atelier dell'Errore, collettivo nato nel 2015 da un’idea di Luca Santiago Mora e composto da dodici giovani artiste e artisti neurodivergenti con base presso la Collezione Maramotti a Reggio Emilia.

Il lavoro pensato per rappresentare l’edizione 2025 è Unknown Pleasures - The Shelter (2025), un progetto che intreccia memoria, affettività e immaginazione attraverso una potente installazione visiva e simbolica.

L’opera nasce da un recente intervento di restauro di Ade Vela Rapido, lavoro realizzato dal collettivo per la seconda edizione di Vela d’Artista, presentata in concomitanza con la 60ª Biennale d’arte di Venezia. È la rielaborazione poetica della grande vela progettata per l’Edipo Re, imbarcazione appartenuta a Pier Paolo Pasolini.