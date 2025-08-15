Una stagione di sapori. Gusto e tradizione tra colline e borghi

Il riposo, lo stacco mentale, la leggerezza, la voglia di recuperare un po’ di connessione con la natura. Il weekend di Ferragosto è da sempre una boccata d’aria, anche se, certo, l’afa assurda di questi giorni non aiuta. Ma da sempre, tra le grandi motivazioni del “fuori porta” nel fine settimana più amato dell’anno c’è anche l’enogastronomia.

E allora, meglio annotare qualche località lombarda da raggiungere per avere un incontro ravvicinato con specialità e sapori dimenticati o poco familiari in città. E, perché no?, con l’assaggio (ovvio, moderato) di un buon vino del posto.

Da dove cominciare? Farlo dall’Oltrepò Pavese può essere un’ottima opzione, perché nel territorio che ha la curiosa forma di un grappolo d’uva le occasioni per degustare delizie locali non mancano. Ad esempio a Pietra de’ Giorgi dove la serata del 15 verrà celebrata con il tradizionale evento “Ferragosto in Collina” organizzato da anni dalla Pro Loco, tra animazione, note musicali e una cena collettiva in piazza (su prenotazione. Costo: 20 euro) dove spiccano ravioli e salumi tipici, accompagnati doverosamente da rossi e bianchi iconici della zona come la Bonarda, il Barbera Buttafuoco, il Riesling e il Pinot. Poco lontano, altro appuntamento di riguardo nel piccolo borgo di Montù Beccaria, in Val Versa: da domani e fino al 23 va in scena la 59esima edizione dell’Agosto Muntuese con ampie portate servite ai tavoli e una serie di concerti sotto le stelle.

Altra zona elettiva, la Bergamasca. Da segnalare “Monesterolo d’estate” nella località omonima, sulla sinistra orografica del piccolo lago d’Endine animata fino a domenica da un bel mercatino agricolo, da laboratori del gusto e da proposte gastronomiche ovviamente ispirate a questa contrada prealpina. Altra zona, altra chicca corroborante: la “Sagra della Trippa e della Polenta”, domani e domenica a Dosso del Liro, nel Comasco.

Mentre a Crema, tra oggi e domenica, a prendersi i riflettori e l’abituale folla di curiosi sarà la manifestazione “Chiacchiere e Tortelli”, con il Tortello Cremasco a fare da protagonista assieme al Salva dop con le tighe, al salame della zona e alla Spongarda, deliziosa torta di pasta frolla con un ricco e cremoso ripieno di frutta secca, spezie e canditi. Infine, tra oggi e domani, da segnalare la Sagra del Masciocco, nella Brianza monzese, popolare e tradizionale festa che andrà in scena nella cascina omonima (via Resegone 26), con una serie di prelibatezze golose a base di cassoeula, capriolo, lumache, osso buco, salamelle, costine e polenta.