Una sfida (gustosa) a colpi di prelibatezze. Al via la ’Tropical Night’

Una cena stellata, all’insegna dell’informalità, nell’elegante cornice della Cantalupa di Brusaporto nella bergamasca. Non una cena placée, ma un divertente street food, un assaggio dietro l’altro tra le numerose isole gastronomiche. Il relais & chateaux del tristellato Da Vittorio mercoledì 23 luglio ospita la nona edizione degli artisti dello street food dove saranno presenti ristoratori e chef interpreti della cucina di strada provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Il tema di quest’anno sarà il Tropical Night. Tra i partecipanti alcuni degli streetfooders che rendono l’appuntamento sempre più inclusivo come la squadra di Nico Acampora di PizzAut gestito da ragazzi autistici. Presente la squadra Da Vittorio insieme a una nutrita rappresentanza dei suoi chef sparsi per l’Italia e il mondo Edoardo Tizzanini, Paolo Rota, Davide Colombo, Davide Galbiati e Oliver Piras.

Maestro di cerimonie della serata sarà Tinto, conduttore tv, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato al team di Incanto, la direzione artistica delle performance è firmata dal laboratorio di Gabriele Rizzi e la regia di Massimo Plebani. Questi i nomi, in rigoroso ordine alfabetico degli artigiani del cibo che si ’sfideranno’ a colpi di prelibatezze: Andrea Pansa - Andrea Pansa, Andreina - Errico Recanati, Antica Friggitoria La Masardona - Vincenzo Piccirillo, macelleria Cecchini - Dario Cecchini, Ape Cesare - Alessandro Favola, BeeSweety - Luca Paloschi, Borgia Milano - Giacomo Lovato, Ciccio’s Smoke - Domenico Rizzardi, Cittamani - Bishnu Prasad Dhakal, Club del Doge - Alberto Fol, Condividere Bistrò - Stefano Minervino.

E ancora: El Boss del Taco - Nicholas Teani, Farinel on the Road - Marco Ormenetto Gnocco on the road - Martina Frattini, I Giardini di Marzo - Marco Venturino e Il Circolino - Lorenzo Sacchi, Il Cannolo sua eccellenza - Anna Lisa Gianni e Clara Gasparroni. La Cristalleria - Andrea Cantisani, La Cilentana - Nicola Patella, La Polpetteria - Roberta Lamberti, LellaMama - Sanaa Salmi, Le Due Matote - Luca La Peccerella, Le Nove Scodelle - Agie Zhou, Manuelina - Francesco Giurato, Marula - Giovanni Peggi, Metodo - Marco Stagi, Monkey in the City - Pedro Fiol, Neo Artigiani del Gusto - Marco Farabegoli, NOUA Bucatarie Româneasca - Alex Petricean, PizzAut - Nico Acampora, Olive d’Autore - Matteo di Mattia, pasticceria Graziati - Enrico Lago, Pellico 3 Milano - Guido Paternollo, Piccolo Lago - Marco Sacco, Remercier - Veronica Vinci, San Salvatore - Concetta Marino, Smokin’ Brothers - Iacopo Fincato, Soro Lume - Mihai Toader, Venditti, Food - Raffaele Venditti, Wood Slow Smoked Chicken - Phil Zanco Gourmet - Matteo Conti e 1881 Macelleria Equina e stuzzicheria - Lorenzo Pelegatti.

Per info: [email protected], 035.681024.