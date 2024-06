Una serata per Liliana Cavani. Su Rai Movie “Il portiere di notte“ La regista Liliana Cavani è al centro di una serata evento su Rai Movie, con la trasmissione in prima e seconda serata di due dei suoi film più celebri, restaurati e in versione integrale mai vista in TV. Si parte con "Il portiere di notte" (1974), seguito da "Al di là del bene e del male" (1977), entrambi drammatici e intensi.