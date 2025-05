’Una regione nel piatto’. La pizza gourmet abbinata a vini doc

Per chi ama la pizza gourmet, quella a lunga lievitazione, farcita con prodotti tipici del territorio e abbinata ai vini doc, vale la pena mettersi in viaggio per le Marche dove, per tutto il mese di maggio e oltre, sarà possibile assaggiare le ’Pizze di Marca’, ovvero, come dice lo slogan: ’Una regione nel piatto’ (da sinistra, Otello Renzi, Giacomo Orazietti, Barbara Bruscia e Gianfranco Santi). Una vera e propria esperienza sensoriale con la guida di un sommelier di fama internazionale come Otello Renzi, che in sala spiega gli abbinamenti e soprattutto le farciture di queste pizze straordinarie. Così, iniziando dal nord delle Marche, potete approdare alla pizzeria Gentilrosso di Fenile di Fano dove Giacomo e Barbara vi proporranno la focaccella aperta (con semi misti, insalata gentilina, mortadella Gentilrosso, stracciatella e pomodori secchi), la ’Terre di Rossini e Raffaello’ (con prosciutto Alessi, patata allo zafferano del Montefeltro, formaggio di fossa dop e tartufo nero) e soprattutto la novità: la pizza farcita con la trippa locale, piatto povero contadino elevato dalla balsamica freschezza della mentuccia.

Non mancano gli appuntamenti in calendario: potete prenotare domani da Nenè a Urbino approfittando per una visita a palazzo Ducale, giovedì 22 maggio alla pizzeria La Nicchia di Ascoli Piceno con passeggiata in una delle piazze più belle d’Italia, il giorno dopo da ’Mamà’ a Porto Recanati. "Ma gli appuntamenti continuano anche a giugno – spiega Gianfranco Santi, vicepresidente di Linfa, l’azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche – con l’obiettivo di promuovere attraverso un prodotto popolare come la pizza, le tipicità regionali più varie, dalla mela dei monti Sibillini, ai salumi, agli straordinari formaggi, agli ortaggi e così via. Un circuito virtuoso tra produttori ed esercenti, per la gioia dei consumatori. Siamo stati tra i primi in Italia ad abbinare i vini doc alle pizze, con grande successo".

Davide Eusebi