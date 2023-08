Una Rapunzel di nome Florence Disney a tutto live action

Solo quest’anno sono usciti Peter Pan & Wendy (in streaming sulla piattaforma) e La sirenetta (con la regia di Rob Marshall) e, già al centro di polemiche (è senza nani e senza principe) è atteso nel 2024 il nuovo Biancaneve (ri-scritto perlatro dalla Greta Gerwig di Barbie); e ancora sono in arrivo i live action Mufasa: The Lion King (prequel del Re Leone), e poi Lilo & Stitch, Oceania, Gli Aristogatti ed Hercules.

Il proliferare delle versioni live action dei più celebri cartoni Disney pare davvero innarestabile e non a caso, mentre l’industria hollywoodiana è paralizzata dallo sciopero dei sindacati Wga (sceneggiatori) e Sag-Aftra (attori), i fan Disney continuano a interrogarsi sui prossimi progetti della Major in questo settore.

Nei giorni scorsi, un’indiscrezione rivelata da The DisInsider sul proprio canale Youtube – e confermata da alcuni post di Film Uptades – ha confermato che la Disney è ancora interessata alla realizzazione delle versioni live action di Rapunzel e La principessa e il ranocchio, mentre quella de Il Gobbo di Notre Dame pare sia stata definitivamente accantonata. Immediatamente, sui social hanno ripreso vita i fanta-casting per le due pellicole, con Florence Pugh o Meg Donnelly date come preferite per il ruolo di Rapunzel e Jordan Fisher per il ruolo del principe Naveen della Principessa e il ranocchio.