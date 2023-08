Una proposta: il dieci per mille alla cultura

Davide

Rondoni

E se scegliessero di più i cittadini, se scegliesse di più il popolo come si suol dire – anzi si soleva dire, usando io una parola oggi “vietata“ perché pare vietato pensare che un popolo e non un agglomerato di individui esista in quanto richiamato, nutrito, compreso e rilanciato da storie, segni, figure di santi e eroi e anche di artisti? Diamo anche sulla cultura pubblica più voce al popolo.

Stabiliamo che ognuno possa dare il suo 10x1000 delle tasse a istituzioni, enti, aree culturali che ritiene importanti. Questo mi viene da pensare dopo qualche mese di esperienza di impegno gratuito in alcune istituzioni, come il Museo di Fotografia contemporanea, il Consiglio Superiore dello Spettacolo e ora un altro impegno delicato e importante di cui parlerò altrove. Il nostro paese soffre di centralismo specie a livello culturale. I soldi dei contribuenti vanno allo Stato e giù per li rami a Regioni e Comuni e da essi elargiti e suddivisi per azioni e istituzioni, con meccanismi spesso lenti e farraginosi, tra commissioni e bandi. Credo che mentre si parla di riforma storica del

fisco, i governanti non dovrebbero dimenticare che la leva fiscale potrebbe esser meglio usata per uno scopo che precede tutti gli altri: liberare la cultura. E non intendo quanto già esiste meritorio in termini di tax credit o altre esenzioni a favore di chi può e investe in cultura. Intendo che anche noi cittadini non abbienti potremmo destinare un 10x1000 del dovuto a soggetti o aree culturali che riteniamo valide, come già si fa per l’8x1000 per il culto e il 5x1000 per enti e associazioni (dove in un calderone unico però vanno il Teatro Comunale o il banco di Solidarietà o la bocciofila). Sarebbe un vero segno di fiducia nel popolo e di uscita da schemi spesso imprecisi tra cultura di destra o di sinistra a favore invece di una cultura libera. Questo mi aspetto, un vero segno rivoluzionario.