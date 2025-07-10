‘Una notte al museo’ in arrivo il reboot: quello che sappiamo

La celebre saga comica ‘Una notte al museo’ si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo in fase di sviluppo presso i 20th Century Studios. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, il progetto sarà prodotto dal regista originale della trilogia, Shawn Levy. Ecco quello che sappiamo su questo nuovo film.

Una storia completamente nuova

La sceneggiatura del reboot è stata affidata a Tripper Clancy, già autore di Stuber e Die Hart, mentre al momento non è ancora stato assegnato un regista. La trama è ancora avvolta nel mistero, ma si sa che il film racconterà una storia completamente nuova con un cast di personaggi inediti. Chissà se Ben Stiller tornerà a vestire i panni di Larry Daley o anche il protagonista principale della storia sarà diverso. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori dettagli su questo nuovo capitolo della saga, anche se non c’è ancora una data per l’uscita nelle sale. Una nuova notte al museo sta per cominciare e considerato il successo dei primi capitoli, l’attesa è molta.

Il successo del primo capitolo e l’origine della saga

La saga originale è iniziata nel 2006 con Una notte al museo, film che vedeva Ben Stiller interpretava un padre divorziato alla disperata ricerca di lavoro che accetta un impiego come guardiano notturno al Museo di Storia Naturale. Ben presto scopre che una maledizione antica dà vita agli animali e alle esposizioni del museo ogni notte, costringendolo a gestire un caos soprannaturale. Accanto a Stiller recitavano attori del calibro di Robin Williams, Owen Wilson, Ricky Gervais, Dick Van Dyke e Bill Cobbs. Nei sequel si aggiunsero anche Amy Adams, Bill Hader e Rebel Wilson. Il successo del primo film ha dato origine a due sequel diretti dallo stesso Levy: ‘Una notte al museo 2 – La fuga (2009)’ e ‘Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone (2014)’, con un quarto capitolo, stavolta animato, ‘Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again’, uscito nel 2022 con la regia di Matt Danner.

Il regista Levy: “Questa saga ha un posto speciale nel mio cuore”

Shawn Levy, prima di dedicarsi a questo progetto, aveva già firmato commedie di successo come Big Fat Liar, Una scatenata dozzina e La Pantera Rosa. Ma è stato proprio Una notte al museo – con un incasso globale di oltre 1,3 miliardi di dollari – a segnare una svolta nella sua carriera. Riflettendo sul progetto in un’intervista del 2022 rilasciata a SyFy, Levy aveva dichiarato: “Era una sfida enorme fin dall’inizio, mi si chiedeva di costruire un mondo pieno di effetti visivi e spettacolo come non avevo mai fatto prima. Ma ho accettato, ed è stata una crescita creativa immensa. Ho lavorato con oltre 30 attori straordinari, molti dei quali sono oggi cari amici. Il successo di quei film ha davvero cambiato la mia vita. Questa saga ha un posto speciale nel mio cuore e sempre lo avrà.” Negli anni successivi, il celebre regista ha consolidato il suo successo collaborando con Ryan Reynolds in film come ‘Free Guy’, ‘The Adam Project’ e ‘Deadpool & Wolverine’.