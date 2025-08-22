Una, nessuna e centomila

Chi ha visto L’ultima volta che siamo stati bambini, film diretto da Claudio Bisio, la ricorderà nei panni della volitiva suor Agnese. Più recentemente Marianna Fontana, protagonista di Luce – presentato con successo all’ultimo Festival di Locarno – ha lavorato in incognito tre mesi in una fabbrica prima di iniziare le riprese, per calarsi nel ruolo di una giovane operaia. Dettaglio che racconta molto della tempra di uno dei volti più interessanti del cinema italiano. Un’interprete intensa, riservatissima sul suo privato e coriacea, come sanno essere certe donne del Sud.

Quando ha capito che recitare sarebbe diventato il suo mestiere?

"A 15 anni ho vinto una borsa di studio in una scuola di Napoli. Un periodo fondamentale, in cui ho iniziato a realizzare che quella, forse, poteva essere la mia strada. Tre anni dopo è arrivato il primo film, Indivisibili. E non ho avuto più dubbi".

L’interpretazione che ha segnato una svolta?

"Ciascun ruolo ha avuto un’importanza significativa nel mio percorso. Ogni personaggio mi ha insegnato qualcosa di nuovo, arricchendomi. Dalla prima pellicola, fino all’esperienza più recente".

C’è un’attrice a cui si ispira?

"Ammiro molto Giovanna Mezzogiorno e Michela Cescon. Tra le star straniere, Frances McDormand, per la capacità di immedesimarsi nei personaggi in modo autentico e potente".

Quanto di se stessa porta nei personaggi e quanto invece lascia che siano loro a trasformarla?

"Cerco di immergermi completamente nella storia. Nel mio ultimo film, Luce, di Silvia Luzi e Luca Bellino, interpreto un’operaia che vive una vita alienante. Per entrare davvero nella parte, mi sono trasferita nel luogo delle riprese per circa tre mesi, lavorando in fabbrica in totale anonimato. Così ho potuto vivere da vicino la realtà del ruolo, lasciandomi trasformare".

Come sceglie i progetti a cui partecipare?

"Devo sentire un legame profondo, qualcosa che davvero deve essere raccontato. Ho bisogno che sia il personaggio, la storia, a scegliere me, più che il contrario".

Ha mai pensato di lavorare anche come regista o sceneggiatrice?

"Per ora sento il bisogno di fare ancora più esperienza davanti alla macchina da presa, per il futuro sono aperta a tutto, se avvertirò qualcosa di forte e necessario da portare sullo schermo".

La parte che le piacerebbe interpretare?

"Mi attraggono i ruoli estremi, quelli che costringono a mettersi davvero in discussione, anche fisicamente. Penso a Natalie Portman ne Il cigno nero o a Hilary Swank in Million Dollar Baby. Mi piacerebbe anche fare un film fantasy. Sono cresciuta con Harry Potter e da piccola sognavo di vivere in quel mondo".

Come trascorre i momenti liberi?

"Studio, vado al cinema e a teatro come spettatrice, mi tengo aggiornata su tutto quello che accade. E poi faccio sport, esco con gli amici, porto in giro i miei cani e accudisco il mio gatto".

Il suo lavoro se non avesse fatto l’attrice?

"Sicuramente avrei scelto una professione nel mondo della cultura o dell’arte. Ci sono tanti mestieri che mi affascinano, e forse è anche per questo che amo il cinema. Mi permette di essere tutto e niente allo stesso tempo".

La qualità che apprezza maggiormente?

"L’onestà, la dote che mi colpisce di più in qualsiasi tipo di relazione".

Cosa invece la irrita?

"La maleducazione. Mi dà fastidio quando viene a mancare il rispetto".

Un suo pregio e un suo difetto?

"Credo di essere una persona generosa, mi piace far star bene chi mi sta intorno. Un mio difetto? A volte sono troppo istintiva e non rifletto abbastanza prima di agire o parlare… Diciamo che ci sto lavorando!"

È nata a Maddaloni, nel Casertano. Che rapporto ha con la sua terra d’origine?

"Torno spesso nei luoghi dove sono cresciuta. Ogni volta il mio sguardo cambia un po’. Scopro nuove sfumature, apprezzo cose che prima non notavo e qualche volta guardo tutto con occhi più critici. È un viaggio continuo, proprio come la mia crescita personale".