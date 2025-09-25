Una Nessuna Centomila: "Le donne soffrono il doppio. Cantiamo contro la violenza"

Sorelle d’Italia. Il viaggio di Una Nessuna Centomila, la Fondazione creata dal mondo della canzone per raccogliere fondi da destinare dell’attività dei centri antiviolenza che operano in tutta la Penisola, punta a Sud. Stasera, infatti, la terza edizione del concertone voluto nel 2022 da Fiorella Mannoia e altre pasionarie della canzone in risposta alla carenza di fondi con cui si trovano a fare i conti quotidianamente le strutture a sostegno delle persone vittime di vessazioni relazionali e domestiche, sbarca a Napoli, nella cornice di una Piazza del Plebiscito smaniosa di promuovere il cambiamento sommando linguaggi dell’arte.

Sullo stesso palco che una settimana fa l’ha vista tenere le redini con Carlo Conti del tributo televisivo a Pino Daniele su Raiuno, Fiorella trova stavolta la complicità di Amadeus nel legare i fili del kolossal solidale davanti a quelle di Canale 5, che lo trasmetterà prossimamente. "Abbiamo il dovere di aiutare le lavoratrici dei centri, perché oggi come oggi per le persone in difficoltà non c’è alternativa agli sportelli antiviolenza e d’ascolto" ammette lei. Un’emergenza che il pubblico partenopeo ha compreso subito e fatta propria, mandando esauriti gli undicimila posti disponibili già in prevendita. "Visto che i nomi dei partecipanti li annunciamo solo ora, abbiamo riempito la piazza sulla fiducia. Questo grazie anche alla trasparenza su cui è improntata la gestione delle risorse e alla tracciabilità di tutte le operazioni".

Se i centomila della prima edizione, sotto la luna di Campovolo, portarono alla causa due milioni di euro, i tredicimila dell’anno scorso all’Arena di Verona 900mila euro, lo show di questa sera ha già accumulato 500mila euro, che la messa in onda e le donazioni da casa incrementeranno in maniera esponenziale. Cifra che la Fondazione guidata dalla presidente Giulia Minoli assieme alle vicepresidenti Celeste Costantino e Lella Palladino, col sostegno diretto della stessa Mannoia nei suoi panni di presidente onoraria, ha già ripartito in maniera equanime fra dieci centri, tra cui la Cooperativa Sociale Butterfly di Brescia e l’Associazione Donne Insieme Contro la Violenza di Milano.

All’ombra della Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola, Fiorella e Gaia omaggeranno il Brasile di Ornella Vanoni duettando La voglia la pazzia, Noemi, Emma e Rkomi condivideranno Sono solo parole, Elisa ed Elodie Together, Malika Ayane ed Ermal Meta Ricomincio da qui, ma la scaletta vede in scena pure Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Rose Villain, Veronica Gentili. Col pensiero alle immani sofferenze di Gaza, uno dei segni più profondi della serata sembra destinato a lasciarlo l’incontro di Paola Turci con Anna Foglietta sugli accordi di Bambini. "Nella tragedia, nel genocidio di Gaza c’è un martirio doppio per le donne" ha evidenziato il governatore campano Vincenzo De Luca, intervenuto ieri alla presentazione assieme al sindaco Gaetano Manfredi. "Nei mesi passati negli ospedali ce n’erano alcune che non riuscivano ad avere assistenza, che non riuscivano ad avere una trasfusione di sangue. Madri con bambini morti appena nati. Quella femminile è una condizione diversa pure nella sofferenza".