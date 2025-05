Una Nessuna Centomila e Foglietta:: "Spot contro le molestie ai concerti"

Alla vigilia della stagione dei grandi concerti in cui si esibiranno star italiane e internazionali, AssoConcerti si presenta al fianco della Fondazione “Una Nessuna Centomila“ – presieduta da Fiorella Mannoia – per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, e lo fa con la produzione di un video ideato dal laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna Centomila e diretto da Anna Foglietta, video che sarà proiettato sui maxischermi prima dell’inizio dei grandi eventi live.

Peraltro – e per caso – le immagini iniziali sono state girate al concerto del Primo maggio a Roma proprio mentre nella folla avveniva una molestia. Il titolo, allora, non poteva che essere È come sembra: perché ciò che viene raccontato nella clip è una storia vera che avviene ogni giorno, pure nei luoghi dove queste immagini saranno mostrate, ossia i grandi eventi musicali. "Mentre noi giravamo una finzione – ha spiegato spiega Foglietta alla presentazione alla Casa del Cinema di Roma –, proprio in quel momento una ragazza è stata molestata da tre coetanei. Alla fine è come se la finzione non arrivasse mai ai livelli della realtà, che è drammaticamente più urgente e fantasiosa". Foglietta ha voluto mandare un messaggio ampio, che tocca per primi gli uomini, additati come “sfigati“ se scelgono di molestare una donna. Ma ha anche rappresentato una realtà oggettiva: "dobbiamo guardarci sempre le spalle".