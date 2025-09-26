Una giornata di eventi al Vittoriale degli Italiani. Inaugurazioni e novità

Domani dalle ore 17 al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, apre la stagione autunnale con la festa Desidero che questo lavoro sia fatto sollecitamente: nuove mostre, l’annuncio dei nuovi lavori di restauro di Auditorium e Mausoleo e la personale E la nave va di Dante Ferretti, scenografo e costumista vincitore di tre Premi Oscar. Saranno inaugurate anche due nuove mostre: Cercami. Chiaroscuri al Vittoriale di Lara Campostrini e Stanze di Emanuele Gregolin a cura di Pengpeng Wang. A seguire, in Auditorium, saranno presentate diverse novità, tra cui la scultura luminosa Vate di Marco Lodola.

Un invito a guardare con occhi nuovi un luogo già conosciuto: è questo lo spirito di Cercami. Chiaroscuri al Vittoriale, la mostra fotografica di Lara Campostrini, fotografa originaria di Sabbionara di Avio (TN), che trasforma il Vittoriale in un gioco di sguardi, memorie e prospettive inattese. (La mostra sarà visitabile al Golfo Nascosto fino al 1° marzo 2026).

Un viaggio intimo tra memoria e architettura è invece il senso di Stanze, la mostra di Emanuele Gregolin, a cura di Pengpeng Wang, che raccoglie opere realizzate tra il 2007 e il 2025. Un percorso che trasforma oggetti e atmosfere in frammenti di poesia visiva, restituendo nuove prospettive su spazi sospesi nel tempo (la mostra sarà visitabile a Casa Cama fino al 1° marzo 2026). E la nave va (foto) viene ampliata. La mostra celebra la carriera straordinaria di Ferretti, autore di lavori per Pasolini, Fellini, Comencini e molti altri, e restituisce al pubblico il senso e l’immagine di una poetica costruita sul mestiere e sull’arte del cinema (visitabile fino al 1° marzo 2026). Per l’occasione, l’ingresso al parco del Vittoriale sarà gratuito nel pomeriggio di festa.