"Una Generazione Divisa: Ecologisti da una Parte, Inciviltà dall'Altra"

Sabato pomeriggio, mentre stavo andando al bar che si trova vicino alla stazione ferroviaria del mio paese,

mi è casualmente capitato di ascoltare due adolescenti che parlavano.

Uno di loro aveva in mano un sacchetto di spazzatura e mentre stava andando, giustamente, a buttarlo nel cassonetto preposto, l’altro

lo stava deridendo così:

"Ma che sei diventato ecologista? Buttalo in mezzo ai binari che ca..o te ne frega!".

Da una parte i giovani ecologisti che bloccano le strade, dall’altra una scena come quella che

vi ho appena descritto.

In tutta onestà, non so chi mi stia più antipatico.