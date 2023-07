Una generazione di ’giallisti’ che ricorda i valori dell’esistenza

C’è una generazione di autori spagnoli nati dopo la fine del regime franchista che mantengono vigile l’attenzione sulla coscienza civile del loro Paese anche mascherandola, dissimulandola sotto le mentite spoglie di racconti di suspense, intrighi, novelle nere. La regina del giallo, la galiziana Maria Oruña, per esempio, ha scritto il nuovo capitolo delle indagini del tenente della Guardia Civil Valentina Redondo in ’Il porto segreto’ (Ponte alle Grazie) alternando il presente con gli anni della Guerra Civile (1936-1939). Un viaggio a ritroso di oltre 80 anni che lei spiega cosi: "M’interessava raccontare la vita quotidiana durante la guerra e il dopoguerra e ho attinto dai racconti di mio nonno e degli anziani incontrati al parco, cui dedico il libro".

E’ del 1987 Javier Castillo (nella foto durante la partecipazione all’ultimo Salone del Libro di Torino), firma Salani da un milione e trecentomila copie che ne ’Il gioco dell’anima’ riporta alla ribalta la reporter Miren Triggs dal passato costellato di cicatrici fisiche ed emotive, alle prese con la crocifissione di una quindicenne nei sobborghi di New York. "Il tema è il fanatismo religioso che viaggia sul labile confine tra un gruppo di adolescenti annoiati e una setta di pericolosi integralisti come i Corvi di Dio. Indago il male, il dolore, il rancore".

Sono “Schegge nella pelle“ anche quelle di César Pérez Gellida, lo Stieg Larssen spagnolo, che ambienta nel paesino medievale di Urueña l’incontro tra due amici d’infanzia accomunati da un trauma giovanile che li condiziona fin dai tempi del collegio. Ma quel ritrovarsi, anziché risolvere e sciogliere quel nodo, ne sviluppa altri in un gioco via via più efferato che li trascina verso abissi inimmaginabili. Perché la vendetta può anche diventare autodistruzione e la forza mostrare un lato oscuro perfino affascinante. I brividi all’iberica non perdono mai di vista la critica al mondo contemporaneo (Castillo con la fragile e tormentata Miren) e la voglia di riscatto. Tra le loro pagine un ritratto disincantato e preoccupato dell’oggi.