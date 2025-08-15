Una festa a tavola. Tra ’schiaffoni’, trippa coniglio e cacciucco

Sagre, appuntamenti enogastronomici ed eventi per scoprire una Toscana diversa dal solito, anche nella settimana di Ferragosto. Partiamo dunque con un nostro viaggio tra alcune delle tantissime proposte di questi giorni.

Fino a oggi, a San Giuliano Terme (Pisa), al circolo Arci Casa del Popolo di Campo, ecco la ’Sagra degli Schiaffoni’ dedicata a questo particolare tipo di pasta fatta a mano che viene proposta ai funghi, al pesto, al ragù, al cinghiale e in molte alter versioni.

Sempre fino a oggi, ecco la ’Sagra della bistecca’ di Galleno, frazione di Fucecchio (Fi), negli spazi del campo sportivo. La manifestazione, che vede fra gli organizzatori la Proloco di Galleno, ha ovviamente come regina proprio la bistecca, ma non mancano primi, pizza, carni alla brace, polenta alla barrocciaia. Spazio anche alla musica per concludere la serata all’insegna delle note.

Fino a domani a Marliana (Pt) ecco ’Senti come mi brace’, manifestazione dedicata alle grigliate per tutti i gusti nella piazza centrale del paese, fra bistecche, salsicce, pollo e rosticciana. Non mancano vini, birra selezionata, bomboloni caldi, musica con orchestre da ballo e mercatino artigianale.

A Rosignano Marittimo (Li) sempre fino a domani, ecco una sagra dedicata al favollo, un particolare crostaceo dal carapace a forma di cuore. La manifestazione, giunta alla 14esima edizione, si tiene nell’area feste Oliveta.

Fino a domenica, a Sassofortino, nel Comune di Roccastrada (Gr), appuntamento con la ’Sagra del Maccherone’, che quest’anno ha tagliato il traguardo della 46esima edizione. Nel parco della Fonte di Vandro si possono gustare i maccheroni, ma anche tortelli maremmani, cinghiale alla cacciatora, fagioli all’uccelletto e trippa. Anche in questo caso non mancano spettacoli e musica dal vivo.

Sempre fino a domenica (dalle 19), al parco delle Sughere di Quattro Strade, a Bientina (Pi), si svolge la ’Festa del pesce’ con tante specialità di mare, dalle vongole rosse alla frittura di totani e gamberi. Nelle stesse date, tortello protagonista alla ’Festa dello sport e del tortello’ a Marina di Grosseto (campo sportivo località Il Cristo), ma anche a Valpiana, frazione di Massa Marittima, presso il Centro sociale.

Per gli amanti del cacciucco, da domani al 25 agosto, appuntamento da non perdere a Fonteblanda, frazione di Orbetello (Gr). Organizzata dall’associazione Sportiva Fonteblanda al locale campo sportivo, la sagra propone stand gastronomici, a partire dalle 19.30, abbinati a musica live, serate danzanti e gonfiabili.

Per tutto il mese, infine, fino al 31 agosto, La Serra, frazione di San Miniato (Pisa), ospita la Sagra del Cunigliolo Fritto, organizzata dal locale circolo Arci e alla sua 21esima edizione. L’appuntamento è ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica, Ferragosto incluso. A dominare sulle tavole, il coniglio fritto, accompagnato da pappardelle, bistecche alla brace e altre specialità locali.