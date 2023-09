Una donna sensuale e luminosa, a tutte le età

"Quello che c’è in giro nelle ultime sfilate mi fa pensare che tutto quello che ho detto nell’arco di questi anni è uscito fuori, finalmente qualcuno ha capito. C’è molta normalità ma c’è anche una piccola ricerca come ci deve essere in questo mestiere". Giorgio Armani racconta così l’essenza di queste giornate di moda donna a Milano Fashion Week che lui stesso ha chiuso con ben tre sfilate nel mitico “teatrino” di via Borgonuovo, presente in prima fila una diva assoluta come Cate Blanchett. E quella di Re Giorgio è una moda da diva, quella che ognuna di noi sceglie di essere nelle varie età della vita, per "vestirsi prima di tutto per se stesse" e dedicarsi in tutta autonomia un sogno.

Ed ecco in passerella questo pret-à-porter altissimo e al tempo stesso reale anche se delicatamente sognante, con le modelle coi capelli a onde, quelle stesse “vibrazioni” che si rincorrono sulla superficie scintillante dei tessuti, sulle forme avvolgenti e carezzevoli, sugli intrecci increspati di piccoli gilet-gioiello, pantaloni di seta portati sotto le gonne danzanti di tulle. Scarpe basse, anche di raso, "perché una donna non deve essere schiava dell’altezza o dell’andatura felina mentre, magari, ha un guizzo negli occhi", aggiunge Armani come sempre tutto di blu vestito. I colori della sua primavera-estate 2024 sono bronzo e argento, carta da zucchero, verde ottanio, bluette, viola, col bianco che spopola la sera tempestata di cristalli come nel caftano con cui volteggia nel finale Agnese, la storica modella della maison preferita dal Signor Armani. Il mood della stagione sono i pantaloni con sopra la gonna di tulle o di chiffon e sopra tuniche ultraleggere. Per una donna che lascia una scia luminosa, come una cometa.

Si chiude Milano Fashion Week per le collezioni femminili che ha visto tanti protagonisti e tante sfide. Come quella di Tom Ford, marchio americano passato alla Estée Lauder dalle mani dello stesso stilista che sarà stato certo contento della bella prova data dal suo allievo prediletto, Peter Hawkings, per 25 anni suo braccio destro, che ha regalato tante emozioni con una carrellata sensuale e perfetta di bellezza che ha fatto ricordare molto i tempi di Tom ma con rispetto e grazia. Una boccata d’aria buona, con donne tutte d’oro.

Più sofisticata che mai la collezione pe 2024 di Luisa Spagnoli per ragazze e signore dalla personalità forte, "che affrontano la vita con determinazione e leggerezza", come spiega Nicoletta Spagnoli, presidente e direttore creativo del brand che ha sede da sempre a Perugia. Un lavoro immenso sul gioco maschile e femminile, tocchi anni ’70, blazer ispirati agli smoking su short modernissimi, decorazioni di fiori o austere, per un’artigianalità che è nel Dna di Luisa Spagnoli.

"Sono tornata con piacere a sfilare a Milano, e ho lasciato New York – dice Chiara Boni – e oggi il mio cuore batte forte". La omaggia in apertura di passerella per Chiara Boni La Petite Robe con Smile di Chaplin un’incantevole Drusilla Foer, fiorentina come la stilista, e poi una lunga carezza alle donne fatta di vestiti lunghi e sinuosi, colori intensi, molto glamour, con tocchi di Africa col tie-dye, con le macchie di giaguaro, coi grandi orecchini e accenni tribali, sandali alti dorati, una gioiosa voglia di vestirsi ed essere notate.

Una mostra sul popolo Miao, che ha cinquemila anni di storia, è il regalo che la stilista-imprenditrice cinese Hui Zhou Zhao ha fatto a Milano, sotto gli affeschi di Tiepolo a Palazzo Clerici. E questi abiti ancestrali e magnifici sono stati l’ispirazione della sua collezione preziosa, coi colori vivi e i ricami inarrivabili, le gonne plissè, le stampe degli antichi sigilli, kimono spirituali, sofisticati pijama di seta. Col jeans Hui traccia un ponte tra Oriente e Occidente.