Una collezione che è un gioiello per Caroline . Scheufele

Quindici camere, di cui 5 suite. D’ora in poi sarà questa, in Place Vendome numero 1, una delle destinazioni più preziose di Parigi e non solo perché queste residenze sono di proprietà del marchio Chopard e della famiglia Scheufele coi fratelli Caroline e Karl-Friedric co-presidenti.

Gli interni dell’Hotel Vendome (acquistato nel 2014 sopra la gioielleria) notevolissimi, lussuosi e luminosi, sono stati realizzati dal celebre architetto Pierre-Yves Rochon, con artisti artigiani degni di Versailles. Qui si è svolta durante la settimana del pret-à-porter a Parigi la presentazioni dei gioielli della maison Chopard e di una collezione di moda speciale, firmata anch’essa da Caroline Cheufele e lanciata pochi mesi fa a Cannes, durante il Festival del Cinema che vede Chopard non solo creatore della Palma d’oro ma anche partner principale della manifestazione.

Focus su collier, orecchini e anelli da togliere il fiato come quello con una zaffiro giallo di 127 carati trovato in Sri Lanka. E poi collane di opale e perle, anelli a farfalla di zaffiri colorati, preziosi zaffiri volor viola. Accanto a questi pezzi dell’alta gioielleria ecco 50 abiti della collezione Caroline’s Couture, oggetti del desiderio unici di alta moda che ’sposano’ allure e colori delle pietre.

"Volevo un guardaroba che assomigliasse a una collezione di gioielli, che acquisisse valore col tempo. I gioielli accompagnano i momenti importanti della vita e custodiscono esperienze e ricordi. Volevo trasporre nella moda tale approccio" ha affermato Caroline Scheufele. Un guardaroba senza tempo, per abiti da sogno da indossare in ogni stagione e occasione della vita, per sentirsi sempre unica e bellissima.

Eva Desiderio