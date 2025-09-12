Una capsule per Milady. Calzature: che debutto

Con l’arrivo della stagione Fall Winter 2025-2026, ’L’Atelier du Sac’ guarda alle sue radici e rilancia una delle sue linee più iconiche: Milady, nata nel 2008 e diventata negli anni un vero e proprio simbolo di stile. Forte del suo successo, il brand sceglie di dedicarle una capsule collection completa, capace di fondere tradizione e tendenze contemporanee.

Il cuore della capsule sono le borse, declinate in dimensioni e forme diverse per adattarsi alle esigenze di ogni donna. Il logo si fa protagonista in versione maxi, mini o profilato, e si abbina a una palette cromatica: marrone caldo, burgundy profondo, cold green e taupe e l’immancabile nero.

A conferma di una visione più completa del lifestyle ’L’Atelier du Sac’, la capsule si amplia con la linea da viaggio: trolley e borsoni logati, pensati per una donna in movimento, che non rinuncia a stile e funzionalità.

La vera novità, però, è rappresentata dal debutto delle calzature. Gli stivali cavallerizza con i profili logati che donano un’allure decisa e femminile; i polacchini richiamano uno stile urbano e pratico; le sneakers, pensate per la donna dinamica e i mocassini, rivisitati con fibbia logata e pattern grafici, che diventano un vero elemento di stile.