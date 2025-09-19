Un week-end tra i filari sulle colline pavesi nel nome del Pinot Nero

Altro week-end tra i filari delle colline pavesi: il 21 e 22 settembre si svolge, a Golferenzo, uno dei borghi più belli d’Italia, l’evento ’Oltrepò: Terra di Pinot Nero’, giunto alla sua quinta edizione.

La manifestazione, organizzata dal Consorzio Classese Oltrepò Pavese, riunisce produttori, professionisti del settore e, per la prima volta, anche gli appassionati. Durante i due giorni i riflettori saranno puntati sul Metodo Classico Docg, destinato a diventare Classese, simbolo della nuova Denominazione e della sua visione per il futuro e il tradizionale e pregiato Pinot Nero Doc vinificato in rosso.

La giornata di domenica 21 settembre, aperta a tutti, prevede l’accesso ai banchi di assaggio, l’incontro con i produttori e la degustazione di vini di 29 cantine della zona.

La seconda giornata, il 22 settembre, sarà riservata agli operatori del settore vino e Ho.Re.Ca., con degustazioni professionali, banchi d’assaggio e un appuntamento tecnico con una sessione dedicata al blanc de noirs, con servizio sommelier Fisar.

Il nuovo disciplinare della Docg ha introdotto il nome Classese in un momento storico, nell’anno in cui si celebrano i 160 anni dalla nascita del Metodo Classico in Oltrepò.

R.P.