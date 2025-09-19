Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump PutinBimbo caduto a GenovaRiforma giustiziaIsraele GazaJimmy Kimmel
Acquista il giornale
MagazineUn week-end tra i filari sulle colline pavesi nel nome del Pinot Nero
19 set 2025
RAFFAELLA PARISI
Magazine
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Un week-end tra i filari sulle colline pavesi nel nome del Pinot Nero

Un week-end tra i filari sulle colline pavesi nel nome del Pinot Nero

Altro week-end tra i filari delle colline pavesi: il 21 e 22 settembre si svolge, a Golferenzo, uno dei borghi più belli...

Il 21 e 22 si svolge l’evento ’Oltrepò: Terra di Pinot Nero’

Il 21 e 22 si svolge l’evento ’Oltrepò: Terra di Pinot Nero’

Altro week-end tra i filari delle colline pavesi: il 21 e 22 settembre si svolge, a Golferenzo, uno dei borghi più belli d’Italia, l’evento ’Oltrepò: Terra di Pinot Nero’, giunto alla sua quinta edizione.

La manifestazione, organizzata dal Consorzio Classese Oltrepò Pavese, riunisce produttori, professionisti del settore e, per la prima volta, anche gli appassionati. Durante i due giorni i riflettori saranno puntati sul Metodo Classico Docg, destinato a diventare Classese, simbolo della nuova Denominazione e della sua visione per il futuro e il tradizionale e pregiato Pinot Nero Doc vinificato in rosso.

La giornata di domenica 21 settembre, aperta a tutti, prevede l’accesso ai banchi di assaggio, l’incontro con i produttori e la degustazione di vini di 29 cantine della zona.

La seconda giornata, il 22 settembre, sarà riservata agli operatori del settore vino e Ho.Re.Ca., con degustazioni professionali, banchi d’assaggio e un appuntamento tecnico con una sessione dedicata al blanc de noirs, con servizio sommelier Fisar.

Il nuovo disciplinare della Docg ha introdotto il nome Classese in un momento storico, nell’anno in cui si celebrano i 160 anni dalla nascita del Metodo Classico in Oltrepò.

R.P.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata