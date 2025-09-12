Un vita per il teatro

Si sveglia sempre all’alba. "Mi piace farlo da quando ero ragazza, ritrovo me stessa". E se stessa Paola Quattrini lo è ancora. Anche dopo l’81esima candelina. Del resto, ne ha di cose da fare. "Ho una casa da mandare avanti, aiuto mia figlia e i miei nipoti – spiega –. E amo il teatro, è la mia vita". Lo dice alla fine, con una punta di dolcezza ma anche con straordinario vigore. In effetti il palcoscenico non l’ha mai lasciato ed è casa sua da quando aveva quattro anni. Allora la tv era in bianco e nero e l’Italia un po’ più garbata. Era il Belpaese dei Baudo, dei Buongiorno, dei Corrado. "E il talento contava molto di più", aggiunge. Intanto pensa al prossimo spettacolo teatrale. A partire da febbraio, infatti, vestirà i panni di Claudia nella commedia Le fuggitive con Gaia De Laurentiis.

Dove trova tanta energia?

"Sono sempre stata iperattiva. Per questo mi piace svegliarmi presto, mi dà tanta carica. Certo, un tempo facevo anche le ore piccole, soprattutto dopo gli spettacoli. Aspettavo con ansia di leggere il giornale: volevo capire cosa i critici pensassero di me".

La omaggiavano o la facevano arrabbiare?

"All’inizio parlavano anzitutto della mia bellezza, ma io avrei voluto che si concentrassero sul modo in cui recitavo. Poi le cose sono andate meglio".

Ha iniziato molto presto…

"Sì e ho imparato il mestiere sul campo perché non ho potuto frequentare scuole di recitazione. Mio padre morì quando avevo 10 anni e dovetti crescere in fretta. Rammento, per esempio, che il grande Gianni Santuccio mi insegnò a ridere in scena. Non è facile come sembra. Ma ho una grande fortuna: amo ciò che faccio. Il resto è venuto da sé".

Il teatro è la sua vita. Quali sono i suoi ricordi più belli?

"Ce ne sono tantissimi. Ma ricordo con piacere una tournée con mia figlia Selvaggia in carrozzina. Aveva solo tre mesi e il nasino sempre rosso. Oppure il grande successo de Il Gufo e la gattina. Quella sera ero al teatro Bonci di Cesena e il pubblico lanciò fiori sul palco. Con me c’era Walter Chiari, era il 1968, una vita fa. E poi porto con me tante persone che mi hanno accompagnata. Sono un tesoro inestimabile".

Come si definirebbe?

"Sono una donna che ha vissuto tante vite. Non solo nella mia ma anche nelle storie delle donne che ho interpretato".

Dove trova la forza di andare avanti?

"Il teatro è la mia vita, ma sono anche molto credente".

Ha qualche rimpianto?

"Non sono stata una donna perfetta, da ragazza ho commesso qualche leggerezza. Ma non ho rimpianti. E ho amato le persone che mi piacevano, non quelle che contavano".

Di persone che contavano ne ha conosciute tante. A quali è legata di più?

"Ce ne sono state tante. Ricordo con affetto Baudo, che ci ha lasciati da poco. Non eravamo amici, ma c’è sempre stato nei momenti più importanti della mia carriera. Quando ricevetti il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista in Fratelli e sorelle di Pupi Avati, era lui a presentare la serata".

C’è qualcosa che professionalmente non rifarebbe?

"Mi pento di aver detto no a Pietro Garinei che mi propose il ruolo da protagonista in Aggiungi un posto a tavola".

L’affetto del pubblico lo sente ancora?

"Sì.È un legame fortissimo, il nostro, che mi porta anche a scegliere i testi e i ruoli da interpretare. Il segreto è: se piace a me, piacerà anche al pubblico".

E oggi c’è qualcuno che stima?

"Paola Cortellesi. E mi piacciono molto Fiorello e Stefano De Martino".

Si è mai ispirata a qualcuno?

"No, sono sempre stata me stessa. Ovviamente ci sono attrici che amo, ma a poco a poco se ne stanno andando… Comunque mi piaceva tantissimo Franca Valeri".

Ha lavorato anche in TV. Le piace come il teatro?

"Mi piace cambiare ed essere versatile. Ma or la televisione mi ha abbandonata da tempo".

Che consigli darebbe a chi vuol fare l’attore?

"Bisogna fare attenzione. Oggi è facile avere successo, ma è molto più difficile mantenerlo".

Cosa fa nel tempo libero?

"Mi piace leggere, per lo più romanzi, fare gyrotonic, andare a cinema, anche da sola. E a burraco sono bravissima".