Un viaggio lungo il Po. Al festival ’Scorre’ l’omaggio a Zavattini

di Stefano Marchetti "Ci si può innamorare dappertutto, ma dove si è nati di più", diceva Cesare Zavattini, scrittore, sceneggiatore e pittore. Lui era nato nel 1902 a Luzzara (Reggio Emilia), un paese che si affaccia al Po e dal grande fiume è accarezzato.

E proprio a Zavattini sarà dedicata la quinta edizione del festival ’Scorre’, un viaggio lungo il Po che si dipanerà fra il 5 e il 21 settembre con concerti, mostre, spettacoli ed eventi fra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara, con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

’Felicità’ è il tema di quest’anno, e Zavattini "ha saputo guardare il reale con gli occhi dell’utopia - dicono gli organizzatori - . È stato capace di trasformare la provincia in universo, e il Po in metafora": gli renderà omaggio, fra l’altro, la mostra ’Zavattini senza confini’ con le fotografie di William Zanca che aprirà già oggi a Calendasco (Piacenza) e ritroveremo poi in settembre a Villa Fassati di Reggiolo (Reggio Emilia), alla Rocca possente di Stellata di Bondeno (Ferrara) e al teatro Comunale di Goro, verso il delta del fiume.

Grandi interpreti della scena italiana si alterneranno lungo il corso del Po. Per esempio, il 7 settembre a Bondeno Irene Grandi porterà il suo progetto musicale ’Io in Blues’ che celebra la voce femminile e la forza delle radici afroamericane, mentre il 20 settembre al Castello Estense di Mesola sarà protagonista Andrea Griminelli, flautista di fama internazionale, in un concerto di musiche di Ennio Morricone.

Il simpaticissimo Vito porterà il suo esilarante monologo culinario ’L’altezza delle lasagne’ il 5 settembre a Bondeno e il 12 a Goro, e sempre il 5 settembre a Reggiolo (a pochi chilometri da Novellara, che è stata la ‘culla’ del gruppo) saranno di scena i Nomadi. E a Sissa Trecasali (Parma) sabato 13 settembre il celebre pianista Remo Anzovino terrà un concerto all’alba.

Non può mancare anche la crociera serale sul Po, a bordo della motonave Stradivari, con partenza dal Lido Po di Guastalla (Reggio Emilia): una vera festa navigando sul fiume, con musica, balli e degustazioni. Il festival ’Scorre’ proporrà anche la mostra ’Verso la foce’ con foto di Lauro Casoni, e in più, vari incontri e approfondimenti: il 7 settembre alla Rocca di Stellata, il filosofo Giovanni Mari, in dialogo con la sociologa Gilda Morelli, proporrà una diversa lettura del concetto di lavoro, mentre a chiudere il festival, domenica 21 settembre al Castello di Mesola, sarà il professor Stefano Zamagni con una conversazione dedicata all’economia della felicità, fra giustizia sociale, cura dei legami e sostenibilità.

Tutte le ulteriori informazioni ed approfondimenti sul sito Internet, www.scorre.it