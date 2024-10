Un valzer inedito di Chopin

Sensazionale scoperta alla Morgan Library and Museum di New York: un manoscritto sconosciuto di Chopin è stato ritrovato per caso tra alcuni cimeli in una cassaforte. A fare la scoperta il curatore musicale Robinson McClellan. Mentre rovistava tra diversi oggetti, McClellan ha notato un manoscritto rovinato con un nome peculiare in alto, Chopin. Immediatamente ha scattato una foto e l’ha inviata a Jeffrey Kallberg, studioso del compositore polacco alla University of Pennsylvania. "Sono rimasto scioccato – ha detto Kallberg – sapevo di non averlo mai visto prima".

Dopo un’accurata analisi, la Morgan Library ha concluso che si tratta di un valzer sconosciuto di Chopin, una scoperta unica in oltre mezzo secolo. Il manoscritto è datato tra il 1830 e 1835, all’epoca il compositore era ventenne. Gli studiosi hanno evidenziato alcune peculiarità: anche se si ritiene un’opera completa, il valzer è più corto degli altri di Chopin, solo 48 battute e una ripresa per un totale di 80 secondi. L’opera è in La minore e comprende anche un triplo forte. Chopin morì a Parigi nel 1849 a soli 39 anni.