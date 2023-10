Un universo da scoprire. Esperienze in cantina e pic-nic tra le vigne

Un calice di vino nasconde un universo da scoprire. Per farlo conoscere al meglio, Lamole di Lamole, propone originali itinerari enoturistici. Ogni percorso prevede la visita delle cantine (con quella di vinificazione, tecnologicamente avanzata che si contrappone a quella storica con grandi botti e barrique); dei vigneti (quello Storico, del 1945, e quello Sperimentale); e della Vinsantaia (dove affina uno dei prodotti simbolo del Chianti Classico, il Vinsanto, ottenuto con il metodo tradizionale); più la degustazione dei vini della tenuta.

Il primo itinerario ’Le origini del Chianti Classico’, permette di conoscere la storia del territorio e di scoprire come nasce un vino. ’Lamole Experience’ invece, è un viaggio alla scoperta di Lamole e della sua produzione con visita privata e aperitivo sulla terrazza naturale del Vigneto di Campolungo, tour nella cittadina, passeggiata e finale in cantina. Da non perdere, ’Pic-Nic

in Vigna’, insolito pranzo con cestino nella natura di Lamole. Pensata per valorizzare il connubio vino-cibo, grazie alla cucina di Vitique, invece, ’Chianti Classico Gourmet Experience’, disponibile da aprile a ottobre.

Particolare, sempre nello stesso periodo, ’ChiantiDayExperience’, full immersion con giro panoramico in e-bike, visita della cantina, pic-nic nei vigneti, degustazione di olio e aperitivo. Ma non è tutto. Lamole di Lamole ha pensato anche a chi non può concedersi una pausa in Toscana. ’Smart Tasting’ permette di seguire da casa una degustazione online senza rinunciare al confronto col produttore che risponderà a domande e curiosità.

Marina Santin