Un tuffo nella natura. Tra mare, colline e borghi incantati

Il conto alla rovescia è iniziato per un appuntamento autunnale – arrivato alla sua sesta edizione – e imperdibile per chi ama i paesaggi autentici e la libertà senza cronometro. L’anima gravel torna infatti protagonista a Cervia: domenica il Fantini Club accoglie gravellari e cicloturisti da tutta Italia per la 6ª edizione della Strade Bianche del Sale Fantini Club. Con partenza alla francese tra le 8 e le 9 dallo storico stabilimento sulla spiaggia 182, la Strade Bianche del Sale Fantini Club è più di una cicloturistica: è un viaggio nella Romagna più vera, tra mare, saline, colline e borghi incantati. Dal percorso ’light’ da 35 km fino a quello più sfidante da 117 km, tutti i 4 itinerari propongono un mix perfetto tra strade bianche e sentieri sterrati, passando per il suggestivo Parco della Salina di Cervia e salendo dolcemente verso l’entroterra romagnolo.

Panorami mozzafiato, natura incontaminata e cultura locale renderanno ogni chilometro un’esperienza.

Sui percorsi più lunghi saranno presenti quattro ristori, mentre l’emozionante arrivo sarà per tutti al Fantini Club, sulla finish line dell’Ironman Italy Emilia-Romagna: un tappeto rosso sul bagnasciuga, tra applausi e onde, per far sentire protagonisti fino all’ultimo metro. Poi il gran finale con il mitico pasta party vista mare, aperto anche agli accompagnatori.

Il weekend comincia già domani con la seconda edizione della Pineta Social Ride: 40 km di puro divertimento, su percorso pianeggiante tra pinete e canali. Nessun cronometro, solo pedalate in compagnia alla scoperta del lato più rilassato delle ’Strade Bianche di Romagna’. Nel pomeriggio di domani, il Fantini Club si trasforma in un village ciclistico con il ritorno del Baldoni Bike Fest, in collaborazione con Baldoni Bike Shop Forlì. Una vera festa per gli amanti delle due ruote, con area expo ’Gravel Village’, test bike, prodotti ed aperitivo con musica e intrattenimento. Iscrizioni sul sito stradebianchedelsale.com