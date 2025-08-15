Un tuffo nel passato. A ’Druidia’ l’universo di Celti e Romani

"Abbiamo fatto riaffiorare in noi ciò che era stato sepolto da stratificazioni di indifferenza, apatia e pigrizia. Crediamo nella possibilità di trasmettere questo entusiasmo con mezzi semplici e popolari come una festa insieme", dicono gli organizzatori di "Druidia", il festival musicale e di rievocazione storica celtica che – giunto all’11ª edizione – si rinnoverà dal 21 al 24 agosto nel Parco di Ponente di Cesenatico. Non distante dal mare, si potranno incontrare Celti e Romani, rivivendo antiche battaglie, assistere a spettacoli e concerti di musiche folk e celtiche, divertirsi con i mercatini e altre curiosità, fra bardi e druidi.

All’interno del parco saranno ricostruiti accampamenti per fare un viaggio a ritroso nel tempo e immergersi nella vita quotidiana di secoli addietro. Saranno organizzate conferenze e attività didattiche, e torneranno a infiammarsi profonde rivalità, nelle ricostruzioni di potenti combattimenti. Assisteremo a esibizioni di falconeria e allenamenti di scherma storica, potremo partecipare a laboratori artigianali (per esempio sull’arte della tessitura), verranno rivelati i metodi che gli antichi adottavano per l’accensione del fuoco o per l’utilizzo delle erbe officinali, si potranno scoprire la cosmesi dell’antica Roma e la beauty routine di nobili matrone e si potranno degustare bevande di recondita ispirazione, come l’ippocrasso e l’idromele.

Fra i protagonisti, giovedì 21 The Cloverhearts, tra cornamuse e tin whistle, una delle band più forti della scena celtic punk, venerdì 22 Arthuan Rebis Trio, fra narrazione, musica e magia, sabato 23 gli Aexylium e i Folkstone, domenica 24 Andrea Rock & The Rebel Poets, una fusione di tradizione irlandese e ribellione moderna. Giovedì 21 l’ingresso sarà gratuito, nelle altre giornate a pagamento (gratis bambini e ragazzi) con possibilità di acquistare un abbonamento a 20 euro. Info, www.druidia.it