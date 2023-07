Un tesoro di formaggi nel nuovo ’Caveau’ del Museo Perenzin

Tra le colline del Prosecco Superiore Docg, patrimonio Unesco, è nato il ’Museo Premiata Latteria Perenzin’ all’interno di PER Bottega & Cheese Bar, a Bagnolo di San Pietro di Feletto (Treviso), il luogo dove scoprire i segreti della stagionatura dei formaggi. Un viaggio nei 125 anni dell’azienda per concludere in bellezza nel ’Degustarium’, un’area progettata per vivere delle emozioni a contatto diretto con i cinque sensi assaggiando le eccellenze della famosa latteria specializzata nella creazione di pluripremiati formaggi affinati e ubriacati.

I Perenzin, tra i pionieri del biologico, interpretano in modo straordinario tre tipologie di latte, caprino, vaccino e bufalino, proveniente dal Veneto e dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. La visita al museo è un’esperienza immersiva già dall’ingresso dove le vecchie assi, rinvenute nella soffitta dei Perenzin, conservano il profumo e i segni, alcune del salatoio altre del magazzino.

Il pezzo forte del tour è il Caveau dei Formaggi che si apre come uno scrigno capace di custodire la collezione privata di Emanuela Perenzin dove riposano centinaia di forme, formaggi che vantano prestigiosi premi nazionali e internazionali ormai non non più in produzione e creazioni speciali. Le visite guidate al museo e ai magazzini di stagionatura si chiudono con la degustazione e l’analisi sensoriale dei formaggi ai quali è possibile abbinare i vini del territorio e aggiungere i formaggi della riserva speciale. Per chi vuole l’esperienza culinaria completa c’è anche il light lunch, a base di cicchetti preparati con i prodotti della bottega. Info e prenotazioni a per@perenzin.com