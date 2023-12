Un secolo di Callas: "Io e l’amuleto di Maria: in quel dipinto sacro la magia della sua voce"

Il cofanetto di velluto rosso racchiude un tesoro. Ilario Tamassia, 81 anni, arredatore modenese e attento collezionista, lo apre con cura, quasi con riverenza: "Questo quadretto raffigura una “Sacra Famiglia“: è attribuito a Giambettino Cignaroli, pittore veronese del ‘700 – spiega –. Il commendator Giovanni Battista Meneghini lo regalò a sua moglie Maria alla vigilia del suo debutto all’Arena, il 1° agosto 1947, e lo accompagnò con un biglietto, “Ti benedirà e ti proteggerà sempre, sempre, sempre“... Lei non se ne staccò più". Ovunque andasse, in qualsiasi teatro del mondo, Maria Callas portava sempre con sé quel piccolo quadro, come un altarino. Lo teneva in camerino, in segno di buona speranza: "Soltanto due volte ho dimenticato di prenderlo – confessò a un giornalista americano – e in entrambe le occasioni sono stata colta da una terribile raucedine e non sono riuscita a cantare".

Ogni artista ha le sue scaramanzie, i suoi riti, i suoi timori segreti. La divina Maria affidava a questa sacra immagine il buon esito delle sue serate. E non a caso, dunque, da oggi e fino all’8 gennaio 2024, per celebrare il centenario dell’indimenticabile soprano, la “Sacra Famiglia“ del Cignaroli è esposta con tutti gli onori a Milano, al Museo del Duomo nella chiesa di San Gottardo in Corte, grazie alla collaborazione con il Comune e il Palazzo Reale. "Sono felice che tanti possano ammirarlo, in omaggio alla straordinaria Maria", sorride Tamassia, uno dei maggiori collezionisti di cimeli della Callas. Presso il suo atelier di Medolla, nella Bassa modenese, custodisce oltre 5000 ricordi della cantante, in particolare fotografie, lettere e telegrammi che le arrivarono da tutto il mondo: "Maria Callas conservava ogni cosa – rivela Marco Galletti, collega e collaboratore di Tamassia, nonché curatore dell’archivio –. Fra le sue carte abbiamo ritrovato quattordici lettere di Luchino Visconti, altre che la cantante ricevette dalla madre. Non gettò neppure le lettere più perfide e malevole che le vennero spedite dopo la turbolenta prima della Norma all’Opera di Roma, nel 1958".

"Certe volte mi sembra di vivere un sogno", confida Tamassia agli amici. E in effetti l’acquisizione di questi cimeli ha tratti quasi romanzeschi: "La notte del 6 dicembre 1984 ho sognato Maria Callas: era bellissima, indossava un tubino nero e un filo di perle – racconta l’arredatore –. Io le andai incontro per baciarle la mano, e lei me la strinse, senza lasciarmi. A quel punto mi svegliai di soprassalto". Poche ore più tardi suonò il telefono: "Era un ex collaboratore del commendator Meneghini che aveva acquistato un quadro da me – aggiunge Tamassia –. Mi disse che Emma Brutti, la governante del commendatore e sua erede, voleva cedere alcuni materiali che teneva in un garage: mi chiedeva se fossi interessato. Il giorno stesso mi recai a Sirmione e acquistai tutto quanto, scatole e scatole di foto, lettere, telegrammi. Anche il prezioso altarino. Ripensando a quella notte, era come se Maria Callas mi avesse chiesto di prendermi cura delle sue cose. Una donna meravigliosa, elegante e fragile".

Tamassia e Galletti hanno poi acquisito altri cimeli, partecipando anche ad aste internazionali: nella loro raccolta anche foto private della Divina, "quelle che lei teneva nei cassetti della sua scrivania personale". I due collezionisti non fanno mistero di un loro desiderio: "Vorremmo che tutti questi materiali potessero confluire in un museo, perché siano condivisi con tutti – confidano –. Come Maria Callas ha donato a tutti la sua voce".