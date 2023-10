Un respiro di benessere nel verde del Sagittario e della riserva Ghirardi

Si chiama forest bathing, ’bagno di foresta’, e deriva da una pratica giapponese chiamata ’Shinrin- yoku’. In sostanza, è un’esperienza sensoriale immersiva che si affida al contatto con la natura per ritrovare se stessi e l’armonia con l’ambiente che ci circonda. Ed è anche parte integrante delle Oasi del Respiro, il progetto del WWF, in collaborazione con Golia, con cui nel Cratere degli Astroni, nelle Gole del Sagittario (AQ) e nella Riserva naturale dei Ghirardi (PR) il forest bathing è già realtà.

L’obiettivo è eliminare le scorie della quotidianità e ridurre lo stress. Istruzioni per l’uso: respirare a fondo, ascoltare il canto degli uccelli e il suono delle foglie mosse dal vento, toccare la corteccia degli alberi, mettere a fuoco ogni dettaglio. Ma le Oasi del Respiro sono un punto di partenza, non di arrivo. Grazie al supporto di Golia sta nascendo una rete qualificata di enti attivi nel forest bathing – uno di questi è Aimef (Associazione Italiana Medicina Forestale) – per svolgere al proprio interno le attività, formando operatori specializzati e realizzando percorsi specifici all’interno delle aree.

"La natura ci fornisce i cosiddetti servizi ecosistemici, che includono per esempio la produzione di cibo, la disponibilità di acqua potabile e aria pulita, ma anche funzioni e processi fondamentali come l’assorbimento degli inquinanti, il benessere psicologico, il controllo delle malattie – dice Marco Galaverni, direttore Programma e Oasi WWF Italia –. L’ambizione è tutelare ancora meglio – e restaurare laddove necessario – gli ecosistemi forestali in ogni angolo del Pianeta".

G.D.M.