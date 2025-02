Un protagonista del Grande schermo

Fernet-Branca, l’amaro della Fratelli Branca Distillerie – con una tradizione che risale al 1845 – continua a lasciare il segno nella storia della cultura italiana.

Dagli anni ’70 ad oggi, Fernet-Branca ha avuto un ruolo significativo nel cinema italiano e internazionale, comparendo sul set di numerose pellicole.

Il design tutto italiano della sua iconica bottiglia svetta nelle scene di “Vacanze Intelligenti” (1978), con Alberto Sordi e Anna Longhi, poi in “Mani di velluto” (1979) con Eleonora Giorgi e Adriano Celentano.

È stato ordinato dal “Perozzi” di “Amici miei” (1975), ma anche al bar dell’hotel dal personaggio interpretato da Bill Murray nel film “Lost in Translation” di Sofia Coppola (2003).

Ultima apparizione in “Maria” – biopic di Maria Callas – dove la narrazione della marca e la vita della star si intrecciano dando origine al mito secondo cui la diva amava godersi un buon bicchierino di amaro Branca come rituale preparatorio per le corde vocali, arricchendolo con foglie di menta. Da qui la nascita dell’inconfondibile Brancamenta.