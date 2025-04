Un Primo Maggio a ritmo di musica. Tutti in piazza!

E’ un’occasione per festeggiare i diritti dei lavoratori insieme a tanta musica, il concerto del Primo Maggio che, come succede da molti anni, va in scena a Bologna, dalle 16 a mezzanotte in piazza Maggiore con un cartellone ricchissimo, dal respiro internazionale. Attesissimi sono infatti gli Editors, uno dei gruppi di maggior successo della scena del nuovo rock inglese che, in versione dj set, faranno ballare il pubblico con le loro selezioni, che spesso includono anche loro brani inediti, o versioni mai ascoltate dei loro dischi più famosi. L’ampio cartellone è completato da Manuel dei Subsonica e da tanti giovani talenti del pop nazionale, dal soul di Subconsio, al pop dalle influenze etniche di Yana_C, che, da corista per Damiano David, Rose Villain e tanti altri, ha iniziato adesso una carriera solista. Con loro anche Liccia e Rea (foto a sinistra), cantautrice bolognese che proviene dall’esperienza di Amici di Maria De Filippi e presenterà a Bologna la sua canzone, ’Città vuota’.

Anche le altre città della Regione celebrano il Primo Maggio. A Modena in piazza Grande (ore 21) il concerto di Alberto Bertoli (foto a destra), a Reggio Emilia (ore 17) in piazza Martiri 7 luglio, si esibiranno Cristina Donà e Saverio Lanza con lo spettacolo ’Spiriti guida’, con le composizioni che più di tutte hanno influenzato la carriera della cantante. A Cesena alla Rocca Malatestiana, la festa inizia alle 16, con artisti come Queen of Saba, Ponente, Brass to House e Two Men in Black, seguiti dalle musiche mixate dal dj Matteo Bocca. Tutti gli spettacoli del Primo Maggio sono a ingresso gratuito.

Pierfrancesco Pacoda