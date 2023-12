Un premio agli studenti della scuola enologica

Lorenzo Feletto e Mauro Merotto sono gli studenti della Scuola Enologica e della Fondazione ITS Academy di Conegliano insigniti della ’Medaglia d’oro Antonio Carpenè’ e della ’Borsa di studio internazionale Etilia Carpenè Larivera’. La Carpenè-Malvolti continua a investire in cultura premiando i giovani. D’ora in poi il simbolo dei premi sarà la nuovissima scultura in miniatura ’Storie di Vitae’ realizzata dall’artigiano del legno Davide Marangon e raffigurante l’albero della vite.