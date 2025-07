Un ponte culturale tra Italia e Messico: "Il nostro teatro parla al presente"

Frida Opera Musical rappresenta per noi un ponte tra culture, un progetto che unisce Italia e Messico attraverso l’arte, la bellezza e il linguaggio universale del teatro - spiega il produttore Francesco Gravina - Sostenere iniziative come questa significa investire in ciò che per noi è essenziale: il valore sociale della cultura, la voce dei giovani, la forza trasformativa dell’espressione artistica. Crediamo in un teatro che parla al presente, che coinvolge le nuove generazioni e che crea connessioni reali tra le persone. Frida Opera Musical è molto più di uno spettacolo: è un’esperienza che riflette i valori in cui crediamo. Ed è per questo che siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto".

L’anteprima nazionale è in programma il 21 e 22 ottobre al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, mentre il debutto sarà al Teatro Arcimboldi di Milano dal 30 ottobre al 2 novembre. Poi ‘Frida Opera Musical’ si sposterà al Teatro Verdi di Firenze, dal 7 al 9 novembre, dal 12 al 23 novembre sarà la volta di Roma al Teatro Brancaccio mentre dal 4 al 7 dicembre lo spettacolo raggiungerà Torino, al Teatro Alfieri.

"Questo musical rappresenta un’occasione unica per raccontare al pubblico italiano con emozione, musica e immagini la storia di una donna straordinaria, profondamente legata all’anima e alla cultura del nostro Paese - si è complimentato l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba - Frida Kahlo non è solo una delle più grandi artiste del Messico, ma un simbolo universale di libertà, coraggio e autenticità".