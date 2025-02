Un passo dal cielo 8: giovedì 6 febbraio la quinta puntata, le anticipazioni

L’appuntamento di giovedì 6 febbraio con la fiction “Un passo dal cielo 8” torna in prima visione con la quinta puntata. Dopo l’avvincente quarta puntata, con la scoperta del cadavere di Alessio e il coinvolgimento di Tobia nel macabro ritrovamento, le avventure della squadra di San Candido anche questa volta promettono di conquistare il pubblico e riconfermare il successo di ascolti.

Anticipazioni della quinta puntata di “Un passo dal cielo 8”

Emozione e momenti di paura per la nuova puntata della fiction più seguita del momento: nell’episodio vedremo il caso di un bambino, Michele, scomparso nel nulla. I sospetti cadono immediatamente sul padre biologico, ex militare, che con la madre del bambino ha vissuto un’intensa storia d’amore ormai archiviata nel passato.

Rosa, infatti, la mamma di Michele, sta per sposarsi con Mario: nella puntata cinque di “Un passo dal cielo 8” stiamo per assistere al matrimonio. L’atmosfera di festa purtroppo si trasforma in un momento drammatico a causa dell’improvvisa sparizione del bambino.

In realtà Rosa era convinta che Lucio, il padre di Miche e grande amore della sua vita, fosse morto anni prima in Siria. Perciò per la donna è uno shock sapere che, invece, è vivo ed è tornato a casa. Mentre sono in corso le indagini per ritrovare il piccolo Michele ci saranno momenti di grande tensione per Nathan e Manuela, che si trovano a rischiare la vita e lasciare gli spettatori con il fiato sospeso.

Dove vedere Un passo dal cielo 8

La serie tv “Un passo dal cielo 8” viene trasmessa ogni giovedì su Rai 1 in prima serata a partire dalle ore 21.30 e può essere seguita in streaming tramite Rai Play, dove le puntate potranno essere riviste in ogni momento.