Un mini-festival per inaugurare il neonato MUST

Inaugura con un mini-festival di tre giorni (30, 31 ottobre e 1 novembre), il neonato MUST, il Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma (via Università, 12). Moderna, immersiva, sensoriale e inclusiva: fortemente voluta dall’Ateneo e finanziata dal PNRR del Ministero della Cultura, la nuova esposizione nasce dalla riqualificazione del Museo di Storia Naturale dell’Università, ora raccolto in un’unica sede, completamente accessibile.

La giornata del 30 è dedicata ad appuntamenti con rappresentanti del mondo accademico, scientifico, culturale e istituzionale e al taglio del nastro. Il 31, ’giornata educativa’ dedicata alla divulgazione scientifica e alla scoperta del MUST con un fitto calendario di attività pensate per studenti di ogni ordine e grado, ma aperte anche al pubblico: in programma incontri, conferenze e visite guidate che hanno luogo nelle aule dell’Università e negli spazi espositivi del Museo. Il 1 novembre le porte del MUST si aprono al pubblico con una giornata a ingresso gratuito e visite guidate su prenotazione.