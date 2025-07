Un Mediterraneo di pacificazione. A lezione di “ecologia integrale“

Costruire percorsi condivisi di pace nel solco dell’esperienza profetica di Giorgio La Pira, il Sindaco Santo di Firenze, che negli anni ’50 faceva sedere a uno stesso tavolo i rappresentanti di Paesi in guerra fra loro o di ideologie antitetiche e inconciabili, convinto che il Mediterraneo non fosse altro che un grande lago di Tiberiade sul quale costruire ponti e non circondarlo di muri. È con questo spirito che al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo, cittadella del Movimento dei Focolari nei Castelli romani, la seconda Summer School di ecologia integrale del Mediterraneo, cercherà (fino al 30 luglio) di dare un senso con la forza di gesti e parole al titolo “Intrecci di dialogo: città fraterne per la pace”.

L’iniziativa è promossa da Oikos Mediterraneo, progetto che nasce nel 2020, in un convento francescano, a Taranto, in collaborazione con Pontificia Università Antonianum, l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano, e tanti altri soggetti. Parteciperanno cinquanta giovani di sette Paesi diversi che si confronteranno con docenti, esperti e testimoni per intraprendere insieme un nuovo cammino. Italia, Egitto, Libano, Stati Uniti, Brasile, Venezuela condivideranno la strada per una sfida del dialogo che si farà ancora più concreta grazie alla presenza degli esponenti istituzionali di diverse città mediterranee, tra cui le città di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Napoli, Catanzaro, Taranto, Istanbul, Mugla (Turchia), kherbet kanafar (Libano), Bastia (Corsica), Mahdia (Tunisia). "Sono tutte città che si affacciano sul mare e con le quali sarà attivato un vero e proprio processo di diplomazia territoriale e generativa, volto a innescare una rete stabile di cooperazione tra città impegnate per la pace, fondata sul paradigma della cura e della corresponsabilità", spiega padre Francesco Zecca, presidente di Oikos.

La settimana si è aperta con la presentazione del video e del progetto Città Vive, prodotto dalla Custodia francescana di Terra Santa per la Toscana, che propone un percorso di responsabilizzazione delle giovani generazioni. "Il video Città Vive – spiega il responsabile fra’ Matteo Brena – è la sintesi dell’iniziativa “Firenze/Gerusalemme. Un viaggio immersivo tra le due città per una visione di pace“ promossa nell’aprile 2022 dal Comune di Firenze, Fondazione Mus.e e dal Commissariato di Terra Santa della Toscana, e vuole essere l’introduzione a una serie di laboratori didattici nelle scuole medie superiori e workshop nelle università".

Fra gli altri appuntamenti, il 29 luglio è prevista una tavola rotonda con chi guida le città del Mediterraneo allargato, con l’eurodeputato ed ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, che si concluderà con la firma di un Patto di cooperazione mediterranea. Presenti il Ministro generale dei Frati Minori, Massimo Fusarelli, Luca Casarini, fondatore di Mediterranea, Jette Hopp dello studio di architettura di Oslo Snøhetta e Sumaya Al-Sulaiman responsabile dell’autorità per l’architettura dell’Arabia Saudita. Programma sul sito https://www.oikosmediterraneo.it

Duccio Moschella