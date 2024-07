Un look easy-chic per l’uomo di oggi

Vestire l’uomo in ogni momento della giornata. È la mission – dal 2013 – di Gianni Jia. Il brand Gianni Lupo è presente in Europa con oltre 700 rivenditori e un flagship store a Firenze. Un brand solido, un total look chiaro, riconoscibile, capi perfetti in ogni situazione in un gioco di mix&match. Lo stile City mood esprime il lato più elegante e formale della collezione. Giacche scivolate e dai volumi over, tessuti a tinta unita e colori sgargianti. Pantaloni dalle vestibilità distintive che incontrano i dettagli di stagione. Pinces ed elementi sartoriali si alternano ai volumi over e al gusto sportivo delle tasche Cargo. Urban Safari invece è il leitmotiv di questa primavera-estate con i suoi look easy-chic. Il suo richiamo ai capi tecnici rivisitati in chiave vintage e moderna ha permesso di declinare questo stile con gusto diverso dando vita a molteplici look. Il mimetico, un classico del guardaroba maschile, viene rivisitato in particolare per il denim. I jeans camouflage sonon impreziositi da pattern, coloriture e lavaggi diversi. Gianni Lupo abbraccia con leggerezza i gusti del pubblico più giovane, che può trovare in questa collezione tanti stili a seconda dell’occasione d’uso.