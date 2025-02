Un giornalista e due artisti. A Via Stampa è ’vün in dü’

Un aperitivo tra arte e conversazione, ’Uno in due’ è la rassegna realizzata dagli artisti Marco Bongiorni ed Ettore Favini ogni mercoledì del mese sino al 18 dicembre in un bistrot di quartiere Via Stampa (via Stampa 8). L’ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione. Ispirato all’espressione dialettale milanese ’vün in dü’, usata per condividere una bottiglietta di Campari Soda in due bicchieri, il progetto unisce l’atmosfera informale e conviviale dell’aperitivo con una riflessione più profonda sul mondo dell’arte e della cultura. Durante l’evento di un’ora e mezza di scambi e riflessioni tra un giornalista e due artisti accompagnato da un bicchiere di vino o un cocktail, verranno allestite nelle sale di Via Stampa, due opere, una per artista che rimarranno esposte fino all’incontro successivo.

Gli artisti partecipanti sono Chiara Camoni, Nicole Colombo, Sara Enrico, Anna Galtarossa, Massimo Grimaldi, Invernomuto, Claudia Losi, Rebecca Momoli, Liliana Moro, Marta Pierobon, Marta Ravasi, Antonio Rovaldi, Stefano Serretta, The Cool Couple, Patrik Tuttofuoco, Nico Vascellari, Vedovamazzei, Luca Vitone. Insieme a loro, interverranno i giornalisti Nicolas Ballario, Corrado Beldì, Francesca Berardi, Cristiana Campanini, Guia Cortassa, Angela Maderna, Greta Privitera, Gabriele Sassone, Massimiliano Tonelli. I prossimi incontri il 19 febbraio con Invernomuto, Massimo Grimaldi, Guia Cortassa, il 19 marzo Luca Vitone, Stefano Serretta, Greta Privitera, il 16 aprile Antonio Rovaldi, Claudia Losi, Francesca Berardi, il 21 maggio Patrik Tuttofuoco, Sara Enrico, Gabriele Sassone, il 18 giugno Nico Vascellari, Nicole Colombo, Corrado Beldì, il 15 ottobre Rebecca Momoli, Liliana Moro, Angela Maderna, il 19 novembre Marta Ravasi, Chiara Camoni, Massimiliano Tonelli, Chiude il ciclo il 17 dicembre Vedovamazzei, The Cool Couple, Nicolas Ballario. Via Stampa è un bistrot di quartiere nato nel centro di Milano nel settembre 2023 con una cucina tra classico e contemporaneo che pone particolare attenzione alla qualità sostenibile della materia prima. Il menu’ è in continua trasformazione, segue il fluire delle stagioni. I vini provengono da artigiani appassionati che amano il loro territorio.

Nel solco della tradizione dei bistrot europei, la prima sala ospita il bancone, ritrovo ideale per l’aperitivo e il dopocena. Via Stampa è anche laboratorio di pasticceria e panificazione, in cui si utilizzano unicamente farine integrali, zuccheri non raffinati e lievito madre. È ispirato per metà dalla moderna cultura delle bakery nordiche e per l’altra dai tradizionali forni del Sud Italia, veri e propri centri di aggregazione.

Raffaella Parisi