Un futuro da salvare. Fra Greta Thunberg e noi. L’eco-romanzo postumo

Qui Valdarno, tra Cavriglia e Vacchereccia, giorni nostri. Una battaglia pacifica tiene unita una comunità generazionalmente frastagliata: ostacolare la minacciata espansione della miniera locale. Il prezzo da pagare, altrimenti, sarebbe altissimo. Lasciare le proprie case, veder rasa al suolo la foresta che da sempre è culla, polmone e orgoglio della valle: "Non avevano capito quelli della miniera – è il grido di dolore della comunità – che i paesi sono esseri viventi".

Nel mezzo le storie di chi, per impedire il disastro, fa quello che può. Persino trovare casa su quelli che Benjamin, una psicosi infantile che gli ingarbuglia il linguaggio e un’infanzia vissuta da orfano, chiama "alberimamma". Ferrabosco è il nome del luogo sospeso in attesa di sentenza. Qui è dove le giovanissime Gaia e Nikita, Gilberto "barba di gufo" (per via sì della barba ma soprattutto della saggezza data dall’età) e la fotografa Dori, ‘madrina’ di Benjamin, portano avanti una fiduciosa resistenza.

Dall’altra parte della barricata le forze dell’ordine e un celerino buono, Mattia. Non c’è e non vuole esserci traccia di eroi in Ferrabosco (Fandango Libri, 2023, p. 300, euro 18), opera postuma – appena uscita in libreria – dello scrittore e psicoterapeuta pistoiese Michele Cocchi, morto nel dicembre 2022 a 43 anni, già autore Fandango nel 2020 con Us, pluripremiato romanzo dedicato ai giovani (il protagonista, Tommaso, è un hikikomori, chiuso in casa di fronte a uno schermo), e nel 2017 con La casa dei bambini, vincitore del Premio Giovanni Comisso 2018.

Il primo piano stavolta appartiene alla lotta ambientalista, alla partecipazione, all’idea di un futuro a cui aggrapparsi. "Trovo enorme continuità in tutti e tre i libri dell’autore editi da Fandango – racconta la editor Lavinia Azzone – La narrazione di Cocchi gode di un punto di vista privilegiato, il suo, che in quanto psicoterapeuta sceglie di abbattere tutti gli stereotipi che ruotano attorno a una certa generazione. Lo spunto nasce da fatti reali, quelli che ci riportano alle resistenze di Greta Thunberg contro il sorgere della miniera di carbone ad Hambach, Germania".

"Da lì – dice ancora Azzone – abbiamo studiato casi analoghi, anche italiani, e immaginato ciò che avrebbe potuto accadere se gli obiettivi del profitto fossero stati rincorsi con ancor più tenacia. Cocchi non fa altro che spiegare come in una comunità intergenerazionale si possa riunirsi in una causa comune, ciascuno con la propria motivazione. Non racconta mai degli eroi. Non lo ha fatto in Us, non lo fa adesso, come testimonia più di altri il personaggio di Benji, un ragazzino con una forma di ritardo nell’età dello sviluppo".

I princìpi di grazia, gentilezza e intelligenza avvolgono la narrazione che diventa vita, per quel suo consegnarci dubbi e interrogativi: ma chi l’ha detto che a far bene si è premiati e a far male si viene puniti? Nel mezzo c’è altro, nel mezzo ci sono i sogni e tutte le sfumature che rendono forse la vita più complicata, ma che ci fanno vivi, veri.

"Lavorare con Michele è stato stimolante – aggiunge Azzone – Quando si è dedicato alla scrittura di Ferrabosco la malattia si era già prepotentemente affacciata, ma lui desiderava fortemente portarlo a termine. Così è stato, perché questo libro è così esattamente come lui voleva scriverlo. Michele non è mai pedagogico nel suo raccontare la realtà, non consegna mai una morale. Riesce semmai con la sua scrittura a innescare quel patricolare meccanismo per cui chi legge ogni volta è portato a chiedersi cosa avrebbe potuto fare lui o lei al posto del personaggio del libro. Qui sta la credibilità di una narrazione".