Un flagship store nel cuore di Miami

Rimadesio annuncia l’apertura del nuovo flagship store a gestione diretta a Miami (nella foto), a Biscayne Boulevard, in uno dei quartieri più vivaci della città. Lo showroom è ospitato all’interno di un moderno ed elegante edificio che si allinea perfettamente alla filosofia architettonica e all’estetica raffinata del marchio.

L’intero edificio è totalmente dedicato allo showroom Rimadesio, che si estende su una superficie di circa 300 metri quadri.

Il progetto è stato curato da R Studio attraverso un attento processo di ristrutturazione e allestimento, che ha trasformato lo spazio in una piena e coinvolgente espressione dei valori di Rimadesio. L’intervento ha comportato una profonda riprogettazione degli interni, con l’integrazione di un sistema di illuminazione su misura e l’impiego di materiali selezionati in linea con l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale. Gli interni sono caratterizzati da soffitti in rovere fonoassorbenti, un pavimento in resina chiara e pareti rifinite con intonaco a base di cemento dalla tonalità tenue.