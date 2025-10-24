Venerdì 24 Ottobre 2025

Magazine
Un flagship store nel cuore di Miami
24 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Un flagship store nel cuore di Miami

Rimadesio annuncia l’apertura del nuovo flagship store a gestione diretta a Miami (nella foto), a Biscayne Boulevard, in uno dei...

Rimadesio annuncia l’apertura del nuovo flagship store a gestione diretta a Miami (nella foto), a Biscayne Boulevard, in uno dei quartieri più vivaci della città. Lo showroom è ospitato all’interno di un moderno ed elegante edificio che si allinea perfettamente alla filosofia architettonica e all’estetica raffinata del marchio.

L’intero edificio è totalmente dedicato allo showroom Rimadesio, che si estende su una superficie di circa 300 metri quadri.

Il progetto è stato curato da R Studio attraverso un attento processo di ristrutturazione e allestimento, che ha trasformato lo spazio in una piena e coinvolgente espressione dei valori di Rimadesio. L’intervento ha comportato una profonda riprogettazione degli interni, con l’integrazione di un sistema di illuminazione su misura e l’impiego di materiali selezionati in linea con l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale. Gli interni sono caratterizzati da soffitti in rovere fonoassorbenti, un pavimento in resina chiara e pareti rifinite con intonaco a base di cemento dalla tonalità tenue.

