Un doc su Ilary: la Blasi svela i suoi segreti

Arriva a bordo di un’auto, guarda la sua Roma. Un’immagine del cupolone di San Pietro poi uno spazio anonimo uno studio, un hangar, e la voce di Ilary Blasi (42 anni): "A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato". Si apre così il primo teaser trailer di Unica, l’ennesimo colpaccio messo a segno da Netflix. La conduttrice e showgirl parla chiaro: "Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete".

Rimasta quasi in silenzio dopo la fine del lungo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di svelare tutto di sé – particolari della rottura con Totti inclusi, si presume – in esclusiva per il colosso streaming. Il docufilm, prodotto da Banijay Italia, sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 24 novembre.