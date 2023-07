Un divo al Gp di Silverstone Pitt scalda i motori del nuovo film

Brad Pitt a bordo pista al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, dove girerà le scene del suo prossimo film sulla Formula 1. Il premio Oscar ha incontrato i fan e ha posato per fotografie nel paddock del circuito nel Northamptonshire, in Inghilterra. Pitt sta lavorando con l’ex campione del mondo di F1 Lewis Hamilton al film per Apple Original Films, e la F1 sta collaborando al progetto, il che significa accedere a tutte le aree per il cast e la troupe.

La Cnn riferisce che Pitt, 59 anni, e i suoi co-protagonisti mostreranno nel film persino questo loro pitstop. I piloti di Formula 1 hanno rivelato di essersi divertiti ad avere Brad Pitt nel loro incontro ufficiale pre-gara a Silverstone venerdì, con Lewis Hamilton che lo ha definito "probabilmente il miglior briefing dei piloti che abbiamo mai avuto". E anche Pitt è sceso in pista dove sembra abbia raggiunto alte velocità. Nel film, Brad Pitt sarà un ex pilota che torna allo sport con un immaginario team di F1, insieme all’attore Damson Idris (Snowfall) come suo compagno di squadra.

Partendo dal successo riscosso dal film Rush diretto nel 2013 da Ron Howard per ricostruire le imprese e i duelli tra Niki Lauda (interpretato da Daniel Brühl) e James Hunt (Chris Hemsworth) l’interesse del cinema per la Formula 1 è cresciuto rapidamente negli ultimi anni. Molto merito va alla serie di documentari dietro le quinte di Netflix Drive to Survive. Mentre è atteso a Venezia 2023 il film di Michael Mann su Ferrari-Adam Driver.